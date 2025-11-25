Zee Rajasthan
छबड़ा में किसान संग मारपीट विवाद में नया मोड़, JEN बोला-उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने बचाव में किया जवाबी वार!

JE beats up farmer in Chhabra: राजस्थान में बारां जिले के छबड़ा में किसान से जेईएन द्वारा मारपीट के मामले ने जेईएन का पक्ष भी सामने आया है. वहीं इधर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ram Mehta
Published: Nov 25, 2025, 10:14 AM IST | Updated: Nov 25, 2025, 10:14 AM IST

Baran News: जिले के छबड़ा में किसान से जेईएन द्वारा मारपीट के मामले ने जेईएन का पक्ष भी सामने आया है. वहीं इधर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है. सीआई राजेश खटाना ने बताया कि किसान की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जेईएन रजनीश चावला का कहना है कि धीरपसिंह ने विद्युत कनेक्शन के लिए फाइल लगाई थी. करीब ढाई माह पूर्व इंडेंट काटकर उसे भेज दी थी. सोमवार को धीरपसिंह मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मुझे ट्रांसफार्मर दें, तो उसे बताया कि अभी आपकी लाइन का कार्य पूरा नहीं हुआ है.

और क्या कहा जेईएन रजनीश चावला ने

उसने कहा कि मेरे पास तार कम पड़ रहा है. इस पर उसे तार स्टोर से लेने का बोला. फिर वह ट्रांसफार्मर की इंडेंट देने की जिद करने लगा और गाली-गलौज पर उतारू हो गया. फिर मुझे थप्पड़ भी जड़ दिया, जिसके बाद मैंने अपना बचाव किया.

एक अन्य मौके पर मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि किसान ने जेईएन के साथ कार्यालय के अंदर मारपीट की. इसके बाद किसान बाहर भागा. इस दौरान जेईएन उसको पकड़ने के लिए दौड़ा.

इस दौरान बाहर पहले से मौजूद एक जने ने मोबाइल पर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जबकि मारपीट तो जेईएन के साथ भी हुई है. यह एक साज़िश के तहत जेईएन को फंसाया जा रहा है. इधर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने जेईएन को विधायक प्रताप सिंह सिंघवी की शिकायत के बाद निलंबित कर दिया है.

इधर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने जेईएन को विधायक प्रताप सिंह सिंघवी की शिकायत के बाद निलंबित कर दिया है.

