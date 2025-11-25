छबड़ा में किसान संग मारपीट विवाद में नया मोड़, JEN बोला-उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने बचाव में किया जवाबी वार!

Baran News: जिले के छबड़ा में किसान से जेईएन द्वारा मारपीट के मामले ने जेईएन का पक्ष भी सामने आया है. वहीं इधर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है. सीआई राजेश खटाना ने बताया कि किसान की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जेईएन रजनीश चावला का कहना है कि धीरपसिंह ने विद्युत कनेक्शन के लिए फाइल लगाई थी. करीब ढाई माह पूर्व इंडेंट काटकर उसे भेज दी थी. सोमवार को धीरपसिंह मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मुझे ट्रांसफार्मर दें, तो उसे बताया कि अभी आपकी लाइन का कार्य पूरा नहीं हुआ है.

और क्या कहा जेईएन रजनीश चावला ने

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उसने कहा कि मेरे पास तार कम पड़ रहा है. इस पर उसे तार स्टोर से लेने का बोला. फिर वह ट्रांसफार्मर की इंडेंट देने की जिद करने लगा और गाली-गलौज पर उतारू हो गया. फिर मुझे थप्पड़ भी जड़ दिया, जिसके बाद मैंने अपना बचाव किया.

एक अन्य मौके पर मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि किसान ने जेईएन के साथ कार्यालय के अंदर मारपीट की. इसके बाद किसान बाहर भागा. इस दौरान जेईएन उसको पकड़ने के लिए दौड़ा.

इस दौरान बाहर पहले से मौजूद एक जने ने मोबाइल पर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जबकि मारपीट तो जेईएन के साथ भी हुई है. यह एक साज़िश के तहत जेईएन को फंसाया जा रहा है. इधर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने जेईएन को विधायक प्रताप सिंह सिंघवी की शिकायत के बाद निलंबित कर दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-