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बारां के कवाई में अडानी पावर प्लांट का राख का तालाब बना दलदल, ग्रामीणों का सांस लेना मुहाल

Baran News : बारां के कवाई के लोगों के मुताबिक अडानी पावर प्लांट का फ्लाई ऐश तालाब, मवेशियों के लिए मौत का दलदल बन चुका है. ये ही नहीं फ्लाई ऐश के निमोदा और आस पास के दर्जनों गांव के लोगों को सांस से जुड़ी परेशानी होने की बात कही जा रही है. कवाई पंचायत के सरपंच कहते हैं कि अडानी पावर प्लांट प्रबंधन को इसकी कोई परवाह नहीं है. 

Ram Mehta
Edited By Ram Mehta
Reported By Ram Mehta
Published:Jul 27, 2026, 09:58 AM IST | Updated:Jul 27, 2026, 09:58 AM IST
बारां के कवाई में अडानी पावर प्लांट का राख का तालाब बना दलदल, ग्रामीणों का सांस लेना मुहाल
Image Credit: अडानी पावर प्लांट, बारां, राजस्थान

Baran News : बारां के कवाई में रहने वाले लोगों का कहना है कि अडानी पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश यानी की उड़ती राख, यहां आस पास रह रहे गांव लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है. पावर प्लांट का फ्लाई ऐश, तालाब को खतरनाक दलदल बना चुका है, जो कई किलोमीटर में फैला है और जानलेवा साबित हो रहा है.

राख का दलदल और हवा में भी राख

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ग्रामीणों का कहना है कि तालाब के चारों तरफ पुख्ता सुरक्षा इंतजाम तक नहीं हैं, ऐसे में आए दिन बेजुबान जानवर इस राख के दलदल में फंसकर तड़प- तड़प कर अपनी जांच गंवा रहे हैं. जिससे स्थानीय पशुपालकों में भारी गुस्सा है. ग्रामीणों के मुताबिक सिर्फ जानवरों और मवेशियों नहीं बल्कि इस जानलेवा तालाब से उड़ने वाले बारीक ऐश फ्लाई ने आस पास के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है. निमोदा समेत दर्जन भर गांव के लोग सांस लेने में तकलीफ के साथ ही दमा, एलर्जी और आंखों में जलन जैसी बीमारियों से डरे हुए हैं.

राख के दलदल में ऐसे ही फंस जाते हैं बेजुबान

अडानी पावर प्लांट से निकली राख-फसल हो रही खराब

गांव के लोगों का कहना है कि खेतों में खड़ी फसलों और पेड़- पौधों पर भी इस राख की सफेद चादर जम चुकी है. जिससे फसलों के उत्पादन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है. लगातार शिकायतें करने के बाद भी प्लांट प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की धज्जियां उड़ा रहा है.

अडानी पावर प्लांट से हर दिन सैंकड़ों टन राख पानी के साथ तालाब में जमा

पानी के साथ आ रही रही राख से बन गया दलदल

समाजसेवी रूद्र प्रताप सिंह का कहना है, अडानी पावर प्लांट से हर दिन सैंकड़ों टन राख पानी के साथ तालाब में जमा होती है.जिससे ये तालाब दलदल बन चुका है. जिसमें बेजुबान मवेशियों की मौत हो रही है.

सब लोग परेशान है लेकिन कोई सुनने वाला कहां है - सरपंच चंपालाल चंदेल

कवाई ग्राम पंचायत सरपंच चंपालाल चंदेल का कहना है की अडानी पावर प्लांट के प्लांट के पास ही फ्लाई ऐश का तालाब है, जहां पर फ्लाई ऐश को जमा होता है. इस धूल और केमिकल से गांव के लोग परेशान है. कई बार उपखंड अधिकारी समेत जनप्रतिनिधियों को शिकायत दर्ज करायी गयी लेकिन कोई सुनवाई नहीं है.

कितनी खतरनाक हो सकती है ये फ्लाई ऐश

डा. संतोष कुमार जनरल सर्जन जिला चिकित्सालय बारां का कहना है अगर फ्लाई ऐश या अन्य डस्ट लोगों के शरीर में जायेगी और अस्थमा और फैफड़ो में संक्रमण होगा. आंधी के दौरान डस्ट उड़ती तो मुंह के जरिए से शरीर के अंदर जायेगी. इसके बचाव के लिए मास्क लगाना चाहिए.

बताते चले की थर्मल प्लांट से बिजली उत्पादन के दौरान फ्लाई ऐश निकलती है. ये कोयले को जलाने से बचा हुआ एक उप उत्पाद है यानी की बाय प्रोडक्ट है. इसका इस्तेमाल सीमेंट, ईंट और सड़क निर्माण जैसे काम में होता है. बारां के कवाई में बने इस फ्लाई ऐश वाले तालाब से भी लिया जाता है लेकिन जितनी मात्रा में तालाब में ये जमा हो रहा है, उतना उठाव होता नहीं है.

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