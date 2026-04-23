/बारां का किरण बाजार बना धूल का गुबार, दो महीने से खोदी सड़क नहीं सुधरी

Baran News: बारां शहर के सबसे व्यस्त और पुराने बाजारों में शामिल किरण बाजार इन दिनों भारी अव्यवस्था और धूल-धूल की मार झेल रहा है. करीब दो महीने पहले सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खोदी गई थी, लेकिन काम पूरा होने के बाद सड़क को फिर से व्यवस्थित नहीं किया गया. नतीजतन, बाजार का पूरा इलाका धूल के गुबार में तब्दील हो गया है.

दुकानदारों की परेशानी

दुकानदारों का कहना है कि सुबह दुकान खोलते ही सबसे पहले आधा घंटा सिर्फ सफाई में निकल जाता है. फिर भी दिन भर धूल उड़ती रहती है और दुकानों के अंदर मोटी परत जम जाती है. ग्राहक अब दुकानों में आने से कतराने लगे हैं. कई दुकानदारों ने बताया कि कारोबार में 50 प्रतिशत तक की गिरावट आई है. “हम सुबह दुकान खोलते हैं तो पहले झाड़-पोंछ में लग जाते हैं. उसके बाद भी धूल लगातार आती रहती है. ग्राहक आते हैं तो कहते हैं कि इतनी धूल में कैसे सामान देखें और खरीदें?” एक दुकानदार ने अपनी व्यथा सुनाई.

स्वास्थ्य पर बुरा असर

धूल का असर सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ रहा है. कई दुकानदारों और स्थानीय निवासियों को लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है. खासकर बच्चे और बुजुर्ग इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. लोगों का कहना है कि दिनभर धूल उड़ने के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. कई लोग अब बाजार आने से पहले मुंह पर रूमाल या मास्क लगाकर आ रहे हैं.

वाहन चालकों की मुश्किल

सड़क पर बने गड्ढों और उखड़ी हुई सतह के कारण वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हो रही है. हर गुजरती गाड़ी के साथ धूल का बड़ा गुबार उठता है, जो आसपास की दुकानों और राहगीरों पर पड़ता है.

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