किरोड़ी लाल मीणा का बीमा कंपनियों पर तीखा हमला, बोले-किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही Firms

Rajasthan News: बारां जिले के अंता दौरे के दौरान राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने फसल बीमा कंपनियों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियां किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं और केवल मुनाफा कमाने में लगी हुई हैं. मंत्री ने कहा कि बारां जिले में फसल खराब होने के बावजूद बहुत कम किसानों को ही मुआवजा मिल पाया है, जबकि अधिकांश पात्र किसान अभी भी क्लेम का इंतजार कर रहे हैं.
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Kirodi lal meena: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अपने गृह जिले बारां के अंता में दौरे के दौरान फसल खराबे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के क्लेम को लेकर बीमा कंपनियों पर जमकर हमला बोला. मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कंपनियां किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं और केवल अपना मुनाफा बढ़ाने में लगी हुई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बारां जिले में फसल खराब होने के बावजूद बहुत कम किसानों को ही मुआवजा मिल पाया है, जबकि अधिकांश पात्र किसान अभी भी बकाया राशि का इंतजार कर रहे हैं. मंत्री ने इस दौरान किसानों को आश्वासन दिया कि बकाया क्लेम जल्द से जल्द जारी किए जाएंगे और सरकार इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतेगी.
बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बीमा कंपनियों की कार्यशैली पर तीखे सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कंपनियां किसानों के खातों से प्रीमियम तो समय पर काट लेती हैं, लेकिन जब फसल खराब होने पर क्लेम देने की बारी आती है, तो ये कंपनियां पीछे हट जाती हैं या क्लेम को शून्य दिखाकर टाल देती हैं. मंत्री ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बीमा कंपनियां माफियाओं के साथ मिली हुई हैं, जिसके कारण पात्र किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा. उन्होंने बताया कि प्रीमियम काटने में कोई कमी नहीं रखतीं, लेकिन नुकसान के समय किसानों का साथ छोड़ देती हैं, जो किसानों के साथ बड़ा अन्याय है.
सरकार की गंभीरता और अधिकारियों को निर्देश
मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीर है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि फसल खराबे का सही आकलन किया जाए और प्रत्येक प्रभावित किसान को बीमा क्लेम के साथ-साथ सरकारी सहायता समय पर पहुंचाई जाए. मंत्री ने चेतावनी दी कि किसानों का हक मारने वाली कंपनियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जो कंपनियां प्रीमियम लेती हैं, वे नुकसान के समय भी किसानों का साथ दें. हाल के महीनों में राजस्थान में फसल बीमा योजना में कई घोटालों के मामले सामने आए हैं, जिसमें करोड़ों रुपये के फर्जी क्लेम और हस्ताक्षरों की मिलावट शामिल है, जिससे मंत्री का यह बयान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है.
किसानों के लिए राहत और न्याय की उम्मीद
बारां जैसे कृषि प्रधान जिले में जहां मौसमी कहर से फसलें प्रभावित हुई हैं, वहां किसान लंबे समय से क्लेम का इंतजार कर रहे हैं. मंत्री के इस दौरे और बयानों से किसानों में उम्मीद जगी है कि अब उनकी समस्या पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा. डॉ. मीणा ने कहा कि अगले कुछ दिनों में बकाया राशि वितरित करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी. किसान संगठन भी इस मुद्दे पर सक्रिय हैं और मांग कर रहे हैं कि बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय की जाए. कुल मिलाकर, मंत्री के तीखे तेवरों से साफ है कि राज्य सरकार किसानों के हित में सख्त कदम उठाने को तैयार है और फसल बीमा योजना में पारदर्शिता लाने के प्रयास जारी रहेंगे. यह घटना राजस्थान के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जहां बीमा कंपनियों पर लगाम कसने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी.
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