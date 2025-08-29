Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कोटा ACB ने बारां में की कार्रवाई, चेकिंग के दौरान कृषि विपणन बोर्ड के 2 अभियंताओं से लाखों बरामद

Baran News: राजस्थान में कोटा जिले के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बारां जिले के मांगरोल रोड, समसपुर चौराहे पर अचानक चेकिंग की. इस दौरान राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खंड बारां में पदस्थापित अधीशाषी अभियंता अंकित शर्मा और रविकांत मीणा से कुल ₹1.41 लाख नकद बरामद किए गए.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Laxmi chand nagar
Published: Aug 29, 2025, 13:21 IST | Updated: Aug 29, 2025, 13:21 IST

Trending Photos

शाम को चाय के साथ चाहिए कुछ चटपटा, तो ये 5 राजस्थानी स्नैक्स जरूर करें ट्राई
7 Photos
Rajasthani food

शाम को चाय के साथ चाहिए कुछ चटपटा, तो ये 5 राजस्थानी स्नैक्स जरूर करें ट्राई

गूगल मैप के भरोसे निकले परिवार की टूटी पुलिया में 3 की मौत, मासूम बच्ची लापता
7 Photos
Chittorgarh News

गूगल मैप के भरोसे निकले परिवार की टूटी पुलिया में 3 की मौत, मासूम बच्ची लापता

क्या आप जानते हैं राजस्थान के CM रहे ये नेता सिर्फ 15 दिन तक कुर्सी पर थे बैठे!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान के CM रहे ये नेता सिर्फ 15 दिन तक कुर्सी पर थे बैठे!

बीवी के कहने पर पुष्कर के गुलाबों से अर्क बनवाने वाला यह मुगल शासक था नशे का आदी!
7 Photos
pushkar

बीवी के कहने पर पुष्कर के गुलाबों से अर्क बनवाने वाला यह मुगल शासक था नशे का आदी!

कोटा ACB ने बारां में की कार्रवाई, चेकिंग के दौरान कृषि विपणन बोर्ड के 2 अभियंताओं से लाखों बरामद

Baran News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बारां जिले के मांगरोल रोड, समसपुर चौराहे पर अचानक चेकिंग की. इस दौरान राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खंड बारां में पदस्थापित अधीशाषी अभियंता अंकित शर्मा (34) और रविकांत मीणा (30) से कुल ₹1.41 लाख नकद बरामद किए गए.


अंकित शर्मा के बैग से सफेद थैली में 500-500 के नोटों की 2 गड्डियां (₹50,000-₹50,000), एक गड्डी (₹40,000) और जेब से ₹1,075 बरामद हुए. रविकांत मीणा की जेब से ₹1,100 नकद मिले.इसके अलावा दोनों के बैग से इंचटेप, माप पुस्तिकाएं और एक पत्रावली भी जब्त की गई.

क्या कहना है पुलिस का
एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि बरामद की गई राशि और सामग्री को लेकर दोनों अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. प्रथम दृष्टया यह राशि भ्रष्ट आचरण से अर्जित प्रतीत हो रही है. दोनों से पूछताछ जारी है. एसीबी मामले की गहन जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पढ़ें बारां की एक और खबर
केलवाड़ा क्षेत्र में वायरल बुखार ने मचाया कहर, प्रतिदिन आ रहे 400 से 500 मरीज
Baran News: राजस्थान के बारां जिले में केलवाड़ा क्षेत्र में पिछले चार-पांच दिनों से वायरल बुखार ने कहर मचा रखा है. वायरल बुखार के सैकड़ों केस पर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं. बात करें उप जिला अस्पताल केलवाड़ा की तो प्रत्येक दिन केवल वायरल बुखार के मरीज आ रहे हैं. अन्य निजी अस्पतालों में भी मरीज वायरल बुखार के पहुंच रहे हैं.

उप जिला अस्पताल केलवाड़ा हालांकि कार्मिकों की कमी से जूझ रहा है, फिर भी यहां पर तैनात डॉक्टर बेहतरीन सुविधाएं आने वाले मरीजों को दे रहे हैं. आदिवासी क्षेत्र के खंडेला नाहरगढ़, भंवरगढ़, समरानिया, शाहाबाद, कस्बाथाना, देवरी, घट्टी में अस्पताल संचालित है फिर भी मरीज छोटी सी छोटी बीमारी के लिए भी केलवाड़ा अस्पताल में आ रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news