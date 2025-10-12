बारां में दर्दनाक घटना, कोटा होटल में लटका मिला12वीं की छात्रा का शव, आत्महत्या या साजिश?

Baran Crime News: बारां जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां केलवाड़ा थाना क्षेत्र के ऊनी गांव की एक 12वीं कक्षा की छात्रा का शव कोटा शहर के नयापुरा खाई रोड स्थित एक होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला. घटना शुक्रवार को घटी, जब लड़की घर से निकली थी और उसके परिजनों को कोई खबर नहीं थी. सुबह होटल स्टाफ ने संदिग्ध हालात में कमरे का ताला तोड़ा तो अंदर का भयावह नजारा देखकर दंग रह गए.

छात्रा का शव छत के पंखे से लटका हुआ था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. तुरंत नयापुरा थाना पुलिस को सूचना दी गई, जो मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया. पोस्टमार्टम के लिए शव को एमबीएस अस्पताल भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का संदेह जताया जा रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू की पड़ताल कर रही है.

किसके साथ आई कोटा, कैसे पहुंची होटल?

मृतका ऊनी निवासी बताई जा रही है, जो शुक्रवार सुबह घर से 'दोस्तों से मिलने' के बहाने निकली थी. परिजनों के अनुसार, वह कोटा में किसी कोचिंग या पढ़ाई के सिलसिले में जाना चाहती थी, लेकिन अचानक होटल पहुंचने का रहस्य बना हुआ है. पुलिस को संदेह है कि वह किसी के साथ कोटा आई हो सकती है, क्योंकि होटल रजिस्टर में अकेले नाम दर्ज है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नयापुरा थाना प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, जिसमें छात्रा के होटल में आने-जाने का सुराग मिल सकता है. साथ ही, उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन हो रही है. क्या यह सुसाइड था या कोई छिपा राज? ये सवाल पुलिस के सामने हैं. केलवाड़ा थाने की टीम भी बारां से कोटा पहुंची है और परिजनों से पूछताछ कर रही है.

पुलिस जांच तेज: परिजनों का सदमा, इलाके में हड़कंप

घटना के बाद मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है. पिता एक किसान हैं, जो बेटी की पढ़ाई के लिए कर्ज लेकर भी कोशिश कर रहे थे. परिजनों ने बताया कि लड़की पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन हाल ही में किसी तनाव की बात नहीं की थी. नयापुरा पुलिस ने अज्ञात कारणों से मौत का मामला दर्ज कर लिया है और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है. होटल मालिक से भी सख्ती से पूछताछ हो रही है कि बिना पहचान के रूम कैसे अलॉट किया.

कोटा, जो कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है, में छात्र मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा. इस घटना ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने कहा कि 24 घंटों में कई सुराग मिल चुके हैं और जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी. फिलहाल, परिजनों को सांत्वना दी जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-