Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 22, 2025, 12:41 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 12:41 PM IST

बारां में दिवाली पर ईमानदारी की मिसाल! गरीब महिला ने लौटाई 1 लाख की सोने की अंगूठी, हो रही वाहवाही

Baran News: जिले के अंता कस्बे से दीपावली के अवसर पर इंसानियत और ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाली एक खबर सामने आई है. यहां एक गरीब महिला ने रास्ते में पड़ी करीब एक लाख रुपये की कीमत की सोने की अंगूठी उसके असली मालिक को लौटाकर यह साबित कर दिया कि आज भी ईमानदारी जिंदा है.

यह मामला अंता की नीलकंठ कॉलोनी का है. दीपावली के शुभ अवसर पर लोग अपने परिचितों के घर दीपक जलाने जा रहे थे. इसी दौरान सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक ओमप्रकाश मेघवाल की पत्नी की 10 ग्राम की सोने की अंगूठी दीपक रखने के दौरान रास्ते में कहीं गिर गई. उन्हें इस बात का पता नहीं चला और वे आगे बढ़ गईं.

रास्ते में पड़ी मिली सोने की अंगूठी
अगली सुबह जब आशा महावर नाम की एक महिला उस रास्ते से गुजर रही थीं, तो उन्हें सड़क किनारे चमकती हुई अंगूठी दिखाई दी. आशा महावर पेशे से कपड़े सिलाई का काम करती हैं और बेहद साधारण आर्थिक स्थिति में अपना परिवार चलाती हैं. इसके बावजूद उन्होंने बिना एक पल का सोचे अंगूठी को उठाकर सुरक्षित रखा और आसपास पूछताछ शुरू की.

वापस कर दी अंगूठी
बाद में जब उन्हें यह पता चला कि अंगूठी सेवानिवृत्त शिक्षक ओमप्रकाश मेघवाल के परिवार की है, तो उन्होंने सुबह-सुबह ही उनके घर जाकर अंगूठी लौटा दी. उनके इस कदम ने पूरे मोहल्ले में ईमानदारी की एक सुंदर मिसाल पेश की.

परिवार ने जताया आभार
ओमप्रकाश मेघवाल और उनके परिवार ने महिला के इस नेक कार्य के लिए उनका तहेदिल से आभार जताया और कहा कि दीपावली के पर्व पर इससे बड़ा ‘दीपदान’ कोई नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि आशा महावर ने जो किया है, वह समाज में विश्वास और सच्चाई का जिंदा उदाहरण है.

महंगाई और स्वार्थ के इस दौर में जब लोग छोटी-छोटी बातों पर ईमान से समझौता कर लेते हैं, ऐसे समय में आशा महावर जैसी महिलाओं का यह कदम इंसानियत में नई उम्मीद जगाता है. अंता कस्बे में हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है और सोशल मीडिया पर भी उनकी ईमानदारी की चर्चा हो रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

