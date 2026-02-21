Baran: मैरिज गार्डन के बाहर सड़क हादसा, रोंग साइड से आ रहे लोडेड ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला

Baran Road Accident: बारां शहर में कोटा रोड पर संचालित हरियाली मैरिज गार्डन के बाहर आज दर्दनाक हादसा हो गया. मैरिज गार्डन में आयोजित कार्यक्रम के चलते बाहर एक लेन पर अवैध पार्किंग के कारण सड़क बाधित हो गया था. जिसके चलते रोंग साइड से आ रहे एक ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया. हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही कुचलकर मौत हो गई , वहीं दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें बारां जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

स्थानीय लोगों का आरोप है जिस जगह यह हादसा हुआ उसके सामने ही अवैध मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं जिनके वाहन सड़कों पर ही पार्किंग हो जाते हैं. जिससे सड़क जाम हो जाती है. आज भी मैरिज गार्डन द्वारा सड़कों पर अवैध पार्किंग करवाई गई थी, जिसके चलते ट्रक रॉन्ग साइड होकर गुजर रहा था , इसी दौरान सामने से आ रहा बाइक ट्रक की चपेट में आ गया और यह हादसा हो गया.

कोटा रोड पर एक ही परिसर में तीन मैरिज गार्डन नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रहे हैं. आयोजनों के दौरान सड़क पर मनमानी पार्किंग कर दी जाती है, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनती है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन मैरिज गार्डनों में पार्किंग और फायर सेफ्टी तक के इंतजाम नहीं हैं. शिकायत के बावजूद नगर परिषद द्वारा इन मैरिज गार्डन पर मेहरबानी बरती जा रही है.

