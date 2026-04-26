Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /baran
  • /करोड़ों की सौगातें ताले में कैद , अपनी दुर्दशा पर बहा रहे आंसू ,,उदघाटन के बाउजूद आमजन को नहीं मिल रहा लाभ

करोड़ों की सौगातें ताले में कैद , अपनी दुर्दशा पर बहा रहे आंसू ,,उदघाटन के बाउजूद आमजन को नहीं मिल रहा लाभ

Baran News: बारां जिले के अंता कस्बे में करोड़ों रुपये की विकास योजनाएं उद्घाटन के बावजूद सात महीने से तालों में कैद पड़ी हैं. सरदार बल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में बनी 3 करोड़ रुपये की भव्य लाइब्रेरी, बस स्टैंड पर निर्मित चौपाटी और दाई मुख्य नहर के पास विकसित सुंदर पार्क आमजन के लिए बंद हैं.

Edited byAnsh RajReported byRam Mehta
Published: Apr 26, 2026, 11:34 AM|Updated: Apr 26, 2026, 11:34 AM
करोड़ों की सौगातें ताले में कैद , अपनी दुर्दशा पर बहा रहे आंसू ,,उदघाटन के बाउजूद आमजन को नहीं मिल रहा लाभ
Image Credit:

Anta Locked Facilities: बारां जिले के अंता कस्बे में विकास की करोड़ों रुपये की योजनाएं उद्घाटन के बावजूद बंद पड़ी हैं. उद्घाटन की औपचारिक रस्में पूरी कर ली गईं, लेकिन इन सुविधाओं को आमजन के उपयोग में नहीं लाया जा रहा है. स्थानीय निवासी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं और प्रशासन से इन योजनाओं को तुरंत चालू करने की मांग कर रहे हैं.

सरदार पटेल स्टेडियम की लाइब्रेरी ताले में कैद
अंता के सरदार बल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से भव्य लाइब्रेरी का निर्माण किया गया था. इसका उद्घाटन 7 महीने पहले किया जा चुका है, लेकिन आज भी यह लाइब्रेरी ताले में बंद पड़ी हुई है. छात्रों और पढ़ने-लिखने वाले लोगों को इस आधुनिक लाइब्रेरी का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है.

बस स्टैंड पर बनी चौपाटी और पार्क भी बंद
इसी तरह अंता बस स्टैंड पर करोड़ों रुपये की लागत से बनाई गई आकर्षक चौपाटी भी आमजन के लिए बंद है. इसके अलावा दाई मुख्य नहर के पास सभी सुविधाओं से युक्त करोड़ों रुपये की लागत से विकसित किया गया सुंदर पार्क भी ताले में कैद है. स्थानीय लोग बताते हैं कि उद्घाटन के समय फोटो खिंचवाई गईं, लेकिन उसके बाद इन स्थानों को आमजन के लिए खोलने की कोई पहल नहीं की गई.

विकास योजनाओं पर सवाल
स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर पालिका में कांग्रेस बोर्ड के दौरान इन योजनाओं का निर्माण कराया गया था. अब ये सुविधाएं राजनीतिक कारणों से बंद रखी जा रही हैं या फिर प्रशासनिक लापरवाही के चलते चालू नहीं हो पा रही हैं. इससे एक तरफ सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है, तो दूसरी तरफ आमजन को इन महंगी सुविधाओं का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है.

आमजन में बढ़ रही नाराजगी
अंता के नागरिक इन बंद पड़ी सुविधाओं को देखकर काफी निराश हैं. छात्र लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बस स्टैंड आने-जाने वाले लोग चौपाटी का उपयोग करना चाहते हैं. पार्क में घूमने-फिरने वाले बुजुर्ग और बच्चे भी इन सुविधाओं के बंद होने से परेशान हैं.स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इन सभी योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जाए ताकि करोड़ों रुपये की लागत वाली इन सौगातों का आमजन को वास्तविक लाभ मिल सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: सांगानेर में गूंजी 'मन की बात', मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने महिलाओं के साथ सुना पीएम का संबोधनभीषण गर्मी ने बढ़ाई मुसीबत, धौलपुर के सोने का गुर्जा जंगल में लगी आग, 50 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावितराजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से बेहाल लोग, पारा पहुंचा 45 डिग्री पार, 15 जिलों में IMD का बड़ा अलर्ट
Add Zee News as a Preferred Source

संबंधित खबरें

राजस्थान में तेज गर्मी के बीच एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

नागौर से जैसलमेर-जोधपुर तक मौसम का कहर, तेज आंधी के साथ जमकर बरसेंगे बादल!

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

राजस्थान में फिर से बदला मौसम, 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

राजस्थान के लिए एक्टिव होने वाला है पश्चिमी विक्षोभ! प्रदेश को बारिश से ठंडक देने का प्लान बना रहा मौसम

दौसा, धौलपुर, भरतपुर और करौली में भीषण गर्मी के बीच बरसेंगी राहत की बारिश, चलेंगी तेज हवाएं

राजस्थान में बनेगा नया टूरिज्म कॉरिडोर, एक साथ जुड़ जाएंगे तीन जिले!

जयपुर में भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम का मिजाज, जोरदार हवाओं के साथ हुई बारिश

Tags:
anta baran news

About the Author

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: सिर्फ कानून नहीं, रिश्ते भी निभाती है पुलिस, कानोता थाने की अनोखी पहल ने जीता सबका दिल

Rajasthan News: सिर्फ कानून नहीं, रिश्ते भी निभाती है पुलिस, कानोता थाने की अनोखी पहल ने जीता सबका दिल

Jaipur news
2

Rajasthan News: डूंगर बालाजी दर्दनाक हादसा, पहाड़ी चढ़ते समय कार पत्थरों से टकराई, बुजुर्ग की मौत, पत्नी गंभीर घायल

churu news
3

अलवर के भर्तृहरि धाम बड़ा हादसा, उबलते तेल की कढ़ाई में गिरा हलवाई, हालत नाजुक

alwar news
4

Rajasthan News: ATM में पड़े थे ₹28,500… युवक ने जो किया, वो आज के दौर में यकीन से बाहर है! पढ़ें दिल जीत लेने वाली कहानी

Sikar news
5

पहले दामाद को बुलाया ससुराल, फिर रस्सी से बांधकर जमकर की पिटाई...!

Rajasthan crime