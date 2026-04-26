/करोड़ों की सौगातें ताले में कैद , अपनी दुर्दशा पर बहा रहे आंसू ,,उदघाटन के बाउजूद आमजन को नहीं मिल रहा लाभ

Anta Locked Facilities: बारां जिले के अंता कस्बे में विकास की करोड़ों रुपये की योजनाएं उद्घाटन के बावजूद बंद पड़ी हैं. उद्घाटन की औपचारिक रस्में पूरी कर ली गईं, लेकिन इन सुविधाओं को आमजन के उपयोग में नहीं लाया जा रहा है. स्थानीय निवासी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं और प्रशासन से इन योजनाओं को तुरंत चालू करने की मांग कर रहे हैं.

सरदार पटेल स्टेडियम की लाइब्रेरी ताले में कैद

अंता के सरदार बल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से भव्य लाइब्रेरी का निर्माण किया गया था. इसका उद्घाटन 7 महीने पहले किया जा चुका है, लेकिन आज भी यह लाइब्रेरी ताले में बंद पड़ी हुई है. छात्रों और पढ़ने-लिखने वाले लोगों को इस आधुनिक लाइब्रेरी का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है.

बस स्टैंड पर बनी चौपाटी और पार्क भी बंद

इसी तरह अंता बस स्टैंड पर करोड़ों रुपये की लागत से बनाई गई आकर्षक चौपाटी भी आमजन के लिए बंद है. इसके अलावा दाई मुख्य नहर के पास सभी सुविधाओं से युक्त करोड़ों रुपये की लागत से विकसित किया गया सुंदर पार्क भी ताले में कैद है. स्थानीय लोग बताते हैं कि उद्घाटन के समय फोटो खिंचवाई गईं, लेकिन उसके बाद इन स्थानों को आमजन के लिए खोलने की कोई पहल नहीं की गई.

विकास योजनाओं पर सवाल

स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर पालिका में कांग्रेस बोर्ड के दौरान इन योजनाओं का निर्माण कराया गया था. अब ये सुविधाएं राजनीतिक कारणों से बंद रखी जा रही हैं या फिर प्रशासनिक लापरवाही के चलते चालू नहीं हो पा रही हैं. इससे एक तरफ सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है, तो दूसरी तरफ आमजन को इन महंगी सुविधाओं का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है.

आमजन में बढ़ रही नाराजगी

अंता के नागरिक इन बंद पड़ी सुविधाओं को देखकर काफी निराश हैं. छात्र लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बस स्टैंड आने-जाने वाले लोग चौपाटी का उपयोग करना चाहते हैं. पार्क में घूमने-फिरने वाले बुजुर्ग और बच्चे भी इन सुविधाओं के बंद होने से परेशान हैं.स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इन सभी योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जाए ताकि करोड़ों रुपये की लागत वाली इन सौगातों का आमजन को वास्तविक लाभ मिल सके.

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