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अंता में पागल सांड ने मचाया जबरदस्त आतंक, महिला समेत कई राहगीरों को उठाकर पटका

Anta Bull Rampage: अंता (बारां). बारां जिले के अंता कस्बे में एक पागल सांड ने आतंक मचा दिया. सांड ने मुख्य सड़कों पर पैदल राहगीरों और बाइक सवारों पर हमला कर कई लोगों को पटक दिया.

Edited byAnsh RajReported byRam Mehta
Published: May 13, 2026, 08:19 AM|Updated: May 13, 2026, 08:19 AM
अंता में पागल सांड ने मचाया जबरदस्त आतंक, महिला समेत कई राहगीरों को उठाकर पटका
Image Credit: Anta Bull Rampage

Anta- Baran News: बारां. बारां जिले के अंता कस्बे में कल एक पागल सांड ने पूरे शहर में आतंक मचा दिया. सांड के हमले से मुख्य बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और घंटों तक दहशत का माहौल बना रहा. सांड ने रास्ते पर चल रहे पैदल राहगीरों और बाइक सवारों को बिना उकसावे के निशाना बनाया.


सांड के आतंक का सिलसिला
सांड का आतंक खवासपुर स्टेशन रोड से शुरू हुआ. इसके बाद वह हकीम साहब की मस्जिद, मुख्य बाजार और गुलाब बाड़ी इलाके तक पहुंच गया. इस दौरान जो भी व्यक्ति उसके सामने आया, सांड ने उसे सींगों से टकराकर गिरा दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सांड के मुंह से लगातार झाग निकल रहा था, जिससे उसे पागल बताया जा रहा है.

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महिला समेत कई लोग घायल
सांड के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तुरंत अंता चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. कई बाइक सवार भी सांड की चपेट में आकर गिर पड़े और उन्हें मामूली चोटें आईं. घटना के दौरान सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.


लोगों में दहशत
स्थानीय लोगों ने बताया कि सांड बिना किसी वजह के अचानक हिंसक हो गया था. कई लोग दुकानों और घरों में घुसकर अपनी जान बचाने को मजबूर हो गए. खासकर महिलाएं और बच्चे इस घटना से बेहद डर गए. पूरा कस्बा कई घंटों तक सांड के आतंक से थर्राया रहा.


रात करीब 9 बजे प्रशासन सक्रिय हुआ. नगर पालिका और पशु चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. टीम ने सांड को घेरने के लिए घेराबंदी की और काफी मशक्कत के बाद उसे काबू में लिया. सांड को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया. सांड के पकड़े जाने के बाद स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने राहत की सांस ली.


स्थानीय लोगों की मांग
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे पागल जानवरों पर नजर रखने की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में कोई बड़ी घटना न हो. उन्होंने पशु चिकित्सा विभाग से भी आग्रह किया है कि ऐसे जानवरों का नियमित चेकअप किया जाए.यह घटना अंता कस्बे में लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही. सांड के हमले से घायल महिला की हालत अब स्थिर बताई जा रही है. पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है कि सांड अचानक क्यों पागल हो गया.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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