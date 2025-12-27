छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में बड़ा धमाका, करोड़ों की सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में स्थित छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. प्लांट परिसर में एक भीषण हादसे के कारण छठी इकाई पूरी तरह से बंद हो गई है.

बताया जा रहा है कि यह हादसा प्लांट के भीतर एक जोरदार विस्फोट के कारण हुआ, जिससे सरकारी संपत्ति को करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, थर्मल प्लांट की छठी इकाई में अचानक तकनीकी खराबी के साथ एक जोरदार धमाका हुआ.

धमाका इतना भीषण था कि प्लांट के अंदरूनी हिस्सों में भारी क्षति पहुंची है. इस घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कारणों से इकाई को शटडाउन कर दिया गया, जिससे बिजली उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है.

​हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद थर्मल प्रशासन मामले को सार्वजनिक करने से बच रहा है. सूत्रों के अनुसार, उच्चाधिकारी प्लांट के भीतर हुए इस नुकसान और हादसे के कारणों पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटे हैं. मीडिया और बाहरी व्यक्तियों के लिए फिलहाल जानकारी के रास्ते सीमित कर दिए गए हैं.

बारां जिले के छबड़ा कस्बे में शुक्रवार शाम को हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया. विरोध प्रदर्शन कस्बे के धरनावदा चौराहे पर किया गया, जहां बांग्लादेश का पुतला फूंका गया.

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया. संगठनों ने बताया कि बांग्लादेश में मंदिरों में तोड़फोड़ और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं.

उन्होंने इसे मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन करार दिया. हिंदू संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मामले का संज्ञान लेने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की.