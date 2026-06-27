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आज़ादी के 76 साल बाद भी कुपोषण की मार, माताओं को नहीं मिल रहा भोजन, MTC केंद्र में 6 बच्चे भर्ती

Malnutrition Crisis: बारां जिले के आदिवासी क्षेत्र शाहाबाद स्थित कुपोषण उपचार केंद्र (MTC) की बदहाल व्यवस्था सामने आई है. केंद्र में छह कुपोषित बच्चों का इलाज चल रहा है, लेकिन यहां गंदगी, शुद्ध पेयजल की कमी और माताओं को भोजन व सहायता राशि नहीं मिलने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. हालांकि चिकित्सा प्रभारी ने दावा किया है कि बच्चों का उपचार किया जा रहा है और नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

Edited byAnsh RajReported byRam Mehta
Published: Jun 27, 2026, 08:03 AM|Updated: Jun 27, 2026, 08:03 AM
आज़ादी के 76 साल बाद भी कुपोषण की मार, माताओं को नहीं मिल रहा भोजन, MTC केंद्र में 6 बच्चे भर्ती
Image Credit: Malnutrition CrisisSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: देश को आज़ादी मिले 76 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन बारां जिले का आदिवासी बहुल शाहाबाद क्षेत्र आज भी कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है. शाहाबाद स्थित माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर (MTC) से सामने आई तस्वीरों ने स्वास्थ्य विभाग के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वर्तमान में केंद्र में छह कुपोषित बच्चों का उपचार चल रहा है, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाओं के अभाव और अव्यवस्थाओं के बीच इलाज होने के आरोप लगाए जा रहे हैं. स्थानीय स्तर पर सामने आई स्थिति ने प्रशासन की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है.


गंदगी और भीषण गर्मी के बीच भर्ती हैं मासूम
भीषण गर्मी के मौसम में MTC केंद्र परिसर में गंदगी फैली होने की बात सामने आई है. कुपोषित बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कमजोर होती है, ऐसे में अस्वच्छ वातावरण संक्रमण का खतरा और बढ़ा सकता है. केंद्र में भर्ती बच्चों को साफ-सुथरा वातावरण और बेहतर देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन आरोप है कि मौजूदा व्यवस्थाएं इसके अनुरूप नहीं हैं. इससे बच्चों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

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माताओं ने भोजन और सहायता राशि नहीं मिलने का लगाया आरोप
केंद्र में भर्ती बच्चों के साथ रह रही माताओं का आरोप है कि उन्हें पिछले तीन दिनों से भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया है. उनका यह भी कहना है कि सरकारी नियमों के तहत मिलने वाली प्रतिदिन 225 रुपये की सहायता राशि भी उन्हें नहीं मिली. इसके अलावा केंद्र में शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है. यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह न केवल स्वास्थ्य सेवाओं बल्कि पोषण योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है.


प्रशासन के दावों और जमीनी हकीकत में अंतर
सरकार और स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर कुपोषण मुक्त राजस्थान के दावे करते रहे हैं, लेकिन शाहाबाद MTC केंद्र की यह स्थिति उन दावों की वास्तविकता पर सवाल खड़े करती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि कुपोषित बच्चों और उनके परिवारों को समय पर बेहतर उपचार और आवश्यक सुविधाएं मिल सकें.


चिकित्सा प्रभारी ने आरोपों पर दी सफाई
शाहाबाद अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉ. भूपेंद्र मीणा ने बताया कि वर्तमान में केंद्र में छह कुपोषित बच्चे भर्ती हैं और सभी का नियमित उपचार किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों के साथ रह रही माताओं को नियमानुसार सहायता राशि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. हालांकि दूसरी ओर भर्ती माताओं द्वारा भोजन और सहायता राशि नहीं मिलने के लगाए गए आरोपों के चलते मामले में तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता बनी हुई है.


प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद
कुपोषण उपचार केंद्र से सामने आई इन शिकायतों के बाद अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं. यदि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी है तो उसे तत्काल दूर करना आवश्यक होगा, ताकि कुपोषित बच्चों को सुरक्षित वातावरण, पर्याप्त पोषण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें. वहीं यदि आरोप निराधार हैं तो प्रशासन द्वारा स्थिति स्पष्ट करना भी जरूरी है. फिलहाल यह मामला आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर चर्चा का विषय बन गया है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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