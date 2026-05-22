/पार्क जाते समय मां-बेटी पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान दर्दनाक मौत, मचा हड़कप

Rajasthan Crime News: बारां जिले के अंता कस्बे से कानून-व्यवस्था को तार-तार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहाँ गुरुवार रात पार्क में घूमने जा रही एक महिला और उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को रास्ते में रोककर एक बदमाश ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल महिला ने कोटा के अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, वहीं बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है. सरेआम हुई इस वारदात के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है

और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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अंता के क्वासपुरा मोहल्ले की रहने वाली महिला अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी के साथ गुरुवार रात करीब 9 बजे पैदल ही खेमजी गार्डन में घूमने के लिए जा रही थीं. इसी दौरान सीसवाली रोड पर घात लगाए बैठे एक बदमाश ने उनका रास्ता रोक लिया. इससे पहले कि मां-बेटी कुछ समझ पातीं, आरोपी ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया.

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​चाकूबाजी की इस खौफनाक घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. लहूलुहान हालत में मां-बेटी को देखकर आस-पास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को एक लोडिंग वाहन की मदद से तुरंत अंता अस्पताल पहुँचाया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कोटा रेफर कर दिया. जहाँ देर रात इलाज के दौरान मां ने दम तोड़ दिया. उधर, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा.

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​घटना की सूचना मिलते ही अंता अस्पताल के बाहर भारी संख्या में स्थानीय लोगों और परिजनों की भीड़ जमा हो गई. सरेआम महिलाओं पर हुए इस जानलेवा हमले को लेकर लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गहरा गुस्सा देखा गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

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