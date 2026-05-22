Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /baran
  • /पार्क जाते समय मां-बेटी पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान दर्दनाक मौत, मचा हड़कप

पार्क जाते समय मां-बेटी पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान दर्दनाक मौत, मचा हड़कप

Anta Murder Case: बारां जिले के अंता कस्बे में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है. खेमजी गार्डन पार्क घूमने जा रही एक महिला और उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी पर सीसवाली रोड पर एक बदमाश ने चाकू से अंधाधुंध हमला कर दिया.  

Edited byAnsh RajReported byRam Mehta
Published: May 22, 2026, 07:53 AM|Updated: May 22, 2026, 07:53 AM
पार्क जाते समय मां-बेटी पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान दर्दनाक मौत, मचा हड़कप
Image Credit: Anta Murder Case

Rajasthan Crime News: बारां जिले के अंता कस्बे से कानून-व्यवस्था को तार-तार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहाँ गुरुवार रात पार्क में घूमने जा रही एक महिला और उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को रास्ते में रोककर एक बदमाश ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल महिला ने कोटा के अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, वहीं बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है. सरेआम हुई इस वारदात के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है

और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अंता के क्वासपुरा मोहल्ले की रहने वाली महिला अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी के साथ गुरुवार रात करीब 9 बजे पैदल ही खेमजी गार्डन में घूमने के लिए जा रही थीं. इसी दौरान सीसवाली रोड पर घात लगाए बैठे एक बदमाश ने उनका रास्ता रोक लिया. इससे पहले कि मां-बेटी कुछ समझ पातीं, आरोपी ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया.


​चाकूबाजी की इस खौफनाक घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. लहूलुहान हालत में मां-बेटी को देखकर आस-पास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को एक लोडिंग वाहन की मदद से तुरंत अंता अस्पताल पहुँचाया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कोटा रेफर कर दिया. जहाँ देर रात इलाज के दौरान मां ने दम तोड़ दिया. उधर, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा.

​घटना की सूचना मिलते ही अंता अस्पताल के बाहर भारी संख्या में स्थानीय लोगों और परिजनों की भीड़ जमा हो गई. सरेआम महिलाओं पर हुए इस जानलेवा हमले को लेकर लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गहरा गुस्सा देखा गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:जोधपुर की बेटी चित्रांगदा सिंह का ब्यूटी सीक्रेट, रोज पीती हैं जीरा पानी

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में आज क्या है पेट्रोल-डीजल का भाव? टंकी फुल कराने से पहले चेक कर लें अपने शहर की रेट लिस्ट

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

खुशखबरी: धौलपुर के 23 गांवों से गुजरेगा सिक्स लेन एक्सप्रेसवे, दिल्ली-नोएडा पहुंचना होगा आसान!

Rajasthan Weather: धधकते राजस्थान को भिगोने आ रहे काले बादल, मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी से मिलेगी राहत, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan News: कौन हैं एसपी सागर राणा? देर रात दौसा से भीलवाड़ा हुआ तबादला

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

1 KG में हो जाएगा 100 लोगों को मुंह मीठा, संजय गांधी की शादी की थी खास मिठाई!

राजस्थान में सोना-चांदी ने आज फिर तोड़े रिकॉर्ड, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

भीषण गर्मी के बाद अब बदलेगा मौसम! राजस्थान में आंधी-बारिश की एंट्री, जानें अगले सप्ताह का हाल

राजस्थान की धरती में छिपा ‘भविष्य का खजाना’, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत, चीन को देगा टक्कर!

242 करोड़ रुपये लागत से जैसलमेर में बनेगी 28 KM लंबी झील, 100 साल तक नहीं होगा रिसाव!

आपने बाजरे की राब ट्राई किया क्या ? स्वाद ऐसा जो बना दे दीवाना!

राजस्थान में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, 48 घंटे के लिए आंधी-बारिश का अलर्ट जारी!

राजस्थान सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, जल्द जारी होंगी तबादला सूचियां!

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

चित्तौड़गढ़ में मानपुरा-कपासन रोड पर शुरू हुआ मेगा प्रोजेक्ट, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

चांद पर पहुंची चांदी, सोने ने भी पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

कपासन में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 6 लोग गंभीर घायल

Rajasthan Politics: बीजेपी युवा मोर्चा की जम्बो टीम घोषित, जयपुर से जारी हुई 63 नेताओं की लिस्ट

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

राजस्थान में इस दिन धमाकेदार एंट्री लेगा मानसून, लोगों की झुलसती गर्मी से मिलेगी राहत!

जोधपुर की बेटी चित्रांगदा सिंह का ब्यूटी सीक्रेट, रोज पीती हैं जीरा पानी

पार्क जाते समय मां-बेटी पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान दर्दनाक मौत, मचा हड़कप

जयपुर ग्रामीण में विवाहिता की संदिग्ध मौत, रोते हुए भाई बोला- बहन को प्रताड़ित कर तोड़ दिया

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

राजस्थान को ठंडक देने के लिए एक्टिव हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, इतने बजे से आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में कब होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, धधकती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत?

जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का है प्लान ? इन 2 इलाकों की बढ़ी भारी डिमांड, देखें पूरी डिटेल

अजमेर में खाटू श्याम मंदिर सेवा समिति की SUV मौत बनकर दौड़ी! एक साथ 3 बाइकों को मारी टक्कर

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

क्या आप जानते हैं दुनिया भर में क्यों मशहूर है राजस्थान का ‘हवा वाला नमक’?

कौन हैं पिंकी मीणा? जिनके निलंबन पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगा दी रोक

अरे बाप रे... राजस्थान में गोल्ड के रेट ने मचाई तबाही, चांदी के प्राइस की डूबी नैया, जानें लेटेस्ट प्राइस

पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, किसानों की लगने वाली है लॉटरी!

जैसलमेर में बनेगा 3 लाख करोड़ रुपये की लागत से भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब!

राजस्थान में बदले या नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट? यहां एक क्लिक में जानिए अपने शहर का ताजा भाव

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Tags:
Rajasthan crime

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: पिज्जा लेट क्या हुआ, बौखला गए कांस्टेबल साहब! दुकानदार की सोने की चेन ली, फिर पीट दिया

Rajasthan News: पिज्जा लेट क्या हुआ, बौखला गए कांस्टेबल साहब! दुकानदार की सोने की चेन ली, फिर पीट दिया

kota news
2

Congress vs BJP: अविनाश गहलोत का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- देश के सबसे बड़े गद्दार

Rahul Gandhi
3

Gold Silver Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के भी भाव हुए जारी, जानें लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price
4

जयपुर नगर निगम आयुक्त की कुर्सी हुई कुर्क, पढ़ें पूरी खबर

Jaipur News
5

क्या दिसंबर तक टल जाएंगे चुनाव? राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है अहम फैसला

Rajasthan Panchayat Election