/बारां में खनन ट्रैक्टर की टक्कर से दो मासूमों की मौत, शाहाबाद रोड पर फूटा जनता का आक्रोश लगाया जाम

​Baran Crime News: बारां में एक दिन पहले दो मासूमों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शाहाबाद रोड पर आज सुबह जाम लगा दिया है. खनन कार्य में लिप्त एक अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्राली की चपेट में आने से दो मासूम भाई-बहनों की मौत के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए. आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शाहाबाद रोड पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अवैध खनन व तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की मांग की.

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बीते कल बरडिया रोड पर एक ट्रैक्टर-ट्राली ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी थी. स्कूटी पर दो मासूम बच्चे अपनी मां के साथ स्कूल से घर लौट रहे थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों मासूम भाई-बहनों ने दम तोड़ दिया, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई.

​अवैध खनन और तेज रफ्तार का कहर

​स्थानीय निवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में खनन कार्य में लगे ट्रैक्टर-ट्राली अक्सर नियमों को ताक पर रखकर तेज रफ्तार में दौड़ते हैं. ग्रामीणों में इस बात को लेकर गहरा रोष है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन इन बेलगाम वाहनों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण आए दिन मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है.

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​आज सुबह घटना से आक्रोशित लोगों संख्या में लोग शाहाबाद रोड पर एकत्रित हो गए और रास्ता जाम कर दिया. जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. प्रदर्शनकारी प्रशासन से पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे और दोषी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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​सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों द्वारा समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी स्पष्ट ठोस कार्रवाई के आश्वासन पर अड़े हुए हैं. क्षेत्र में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है.

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