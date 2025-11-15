दबदबा बनाने के लिए बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटा, फिर वीडियो किया वायरल

Baran News: बारां जिले में अटरू कस्बे में बीच सड़क एक युवक के साथ बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने है. बदमाशों ने कस्बे में अपना दबदबा बनाने के लिए एक युवक के साथ बीच सड़क पर पिटाई की.
Baran News: राजस्थान के बारां जिले में अटरू कस्बे में बीच सड़क एक युवक के साथ बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने है. बदमाशों ने कस्बे में अपना दबदबा बनाने के लिए एक युवक के साथ बीच सड़क पर पिटाई की. वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया है.
अटरू के राधा कृष्ण मंदिर पुजारी सियाराम ने बताया कि मेरे लड़के शिवम को 4-5 युवकों ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र में बदमाशों ने लाठी, पाईपों, लात घुसों से जमकर पिटाई कर घायल कर दिया, जिसकी रिपोर्ट अटरू थाने में दर्ज करवाई है.
रिपोर्ट मे बताया गया की तरुण हरिजन, शाहिल, अनुराग एवं दो अन्य युवकों ने शिविम वैष्णव को लाठी, प्लास्टिक के पाइपो, लात घुसों से जमकर पिटाई की है. आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों ने अपना दबदबा बनाने एवं कस्बे में दहशत पैदा करने की नियत से सरेआम पिटाई की एवं वीडियो बनाकर सोशल मिडिया पर वायरल किया है.
पीड़ित शिवम वैष्णव पिता मंदिर का पुजारी होने से अपनी बेइज्जती होने पर अपने आप को अपमानित होने पर असहज महसूस कर रहा है. पुलिस थाना अधिकारी कल्याण सिंह चौधरी ने बताया कि पीड़ित ने 4-5 लड़कों की नाम दर्ज रिपोर्ट करवाई है. पीड़ित का मेडिकल करवा लिया गया है. अपराधियों को जल्द पकड़कर उचित कार्रवाई की जाएगी.
