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बारां में चोरों का तांडव, एक दर्जन घरों-दुकानों में लाखों की चोरी, CCTV में कैद हुए बदमाश

Baran Theft News: बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र के देवरी कस्बे में हथियारबंद बदमाशों ने रात के समय करीब एक दर्जन घरों और दुकानों में चोरी कर लाखों रुपये के जेवरात, नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया.

Edited byAman SinghReported byRam Mehta
Published: Jul 09, 2026, 05:00 PM|Updated: Jul 09, 2026, 05:00 PM
बारां में चोरों का तांडव, एक दर्जन घरों-दुकानों में लाखों की चोरी, CCTV में कैद हुए बदमाश
Image Credit: Baran TheftSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Baran Theft News: राजस्थान के बारां के शाहाबाद क्षेत्र देवरी कस्बे में रात अज्ञात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया. सशस्त्र बदमाशों के एक गिरोह ने कस्बे में एक साथ लगभग एक दर्जन मकानों और दुकानों को अपना निशाना बनाया. चोर इन जगहों से लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और दुकानों में रखा कीमती सामान समेटकर रफूचक्कर हो गए. इस सामूहिक चोरी की वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

चोरों ने एक के बाद एक कई दुकानों और घरों के चटकाए ताले

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पूरी घटना रात करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है. जब कस्बावासी गहरी नींद में थे, तभी करीब आधा दर्जन से अधिक अज्ञात चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से एक के बाद एक कई दुकानों और सूने मकानों के ताले चटकाए. सुबह जब गृहस्वामियों और दुकानदारों को ताले टूटे मिले, तो हड़कंप मच गया.

घटना की सूचना मिलते ही कस्बाथाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने जब कस्बे और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला, तो उसमें करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश हाथों में हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है. फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

पढ़ें चोरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर

बारां जिले के अंता में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. दूसरे दिन भी चोरों ने 2 जगह पर चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन जाग होने पर चोर भाग खड़े हुए. पहली घटना दुगारी रोड पर सामने आई, जहां चोर गली के पिछवाड़े में लगे फाटक का ताला तोड़ गली में घुस गए. इसी बीच जाग होने पर चोर भाग खड़े हुए, जिन्हें मोहल्ले के लोगों द्वारा बाद में तलाशा भी गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.

कमरे से चोर उठा ले गए साढ़े 4 क्विंटल की तिजोरी

वहीं दूसरी घटना में चोरों द्वारा कमल सोनी के सूने मकान को निशाना बनाते हुए मकान का ताला तोड़ा गया, परंतु मकान खाली पड़ा होने के कारण चोरों को बेरंग लौटना पड़ा. वहीं इससे एक दिन पहले भी चोर पंजाबी कॉलोनी से कमरे में रखी साढ़े 4 क्विंटल की तिजोरी चुरा कर ले गए थे, जिसमें 5 लाख नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण रखे हुए थे. दूसरी ओर लगातार कस्बे में हो रही चोरियों की घटनाओं से पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं. वहीं आमजन में भय का माहौल पनप रहा है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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