Baran Theft News: राजस्थान के बारां के शाहाबाद क्षेत्र देवरी कस्बे में रात अज्ञात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया. सशस्त्र बदमाशों के एक गिरोह ने कस्बे में एक साथ लगभग एक दर्जन मकानों और दुकानों को अपना निशाना बनाया. चोर इन जगहों से लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और दुकानों में रखा कीमती सामान समेटकर रफूचक्कर हो गए. इस सामूहिक चोरी की वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

चोरों ने एक के बाद एक कई दुकानों और घरों के चटकाए ताले

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पूरी घटना रात करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है. जब कस्बावासी गहरी नींद में थे, तभी करीब आधा दर्जन से अधिक अज्ञात चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से एक के बाद एक कई दुकानों और सूने मकानों के ताले चटकाए. सुबह जब गृहस्वामियों और दुकानदारों को ताले टूटे मिले, तो हड़कंप मच गया.

घटना की सूचना मिलते ही कस्बाथाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने जब कस्बे और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला, तो उसमें करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश हाथों में हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है. फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

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बारां जिले के अंता में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. दूसरे दिन भी चोरों ने 2 जगह पर चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन जाग होने पर चोर भाग खड़े हुए. पहली घटना दुगारी रोड पर सामने आई, जहां चोर गली के पिछवाड़े में लगे फाटक का ताला तोड़ गली में घुस गए. इसी बीच जाग होने पर चोर भाग खड़े हुए, जिन्हें मोहल्ले के लोगों द्वारा बाद में तलाशा भी गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.

कमरे से चोर उठा ले गए साढ़े 4 क्विंटल की तिजोरी

वहीं दूसरी घटना में चोरों द्वारा कमल सोनी के सूने मकान को निशाना बनाते हुए मकान का ताला तोड़ा गया, परंतु मकान खाली पड़ा होने के कारण चोरों को बेरंग लौटना पड़ा. वहीं इससे एक दिन पहले भी चोर पंजाबी कॉलोनी से कमरे में रखी साढ़े 4 क्विंटल की तिजोरी चुरा कर ले गए थे, जिसमें 5 लाख नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण रखे हुए थे. दूसरी ओर लगातार कस्बे में हो रही चोरियों की घटनाओं से पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं. वहीं आमजन में भय का माहौल पनप रहा है.

