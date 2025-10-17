Zee Rajasthan
अंता विधानसभा उपचुनाव में मोरपाल सुमन होंगे BJP प्रत्याशी

Anta Assembly By-election: अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए राजस्थानी बीजेपी ने मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. उनके नाम के ऐलान के साथ ही क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है. अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपनी बढ़त बरकरार रख पाती है या भाजपा की रणनीति चुनावी समीकरण बदल देती है. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 17, 2025, 11:44 AM IST | Updated: Oct 17, 2025, 11:44 AM IST

अंता विधानसभा उपचुनाव में मोरपाल सुमन होंगे BJP प्रत्याशी

Anta Assembly By-election: राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अंता विधानसभा उपचुनाव सबसे चर्चित मुद्दा बना हुआ है. पूरे प्रदेश की निगाहें अब इसी सीट पर टिकी हैं क्योंकि जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, लोगों की दिलचस्पी और उत्सुकता दोनों बढ़ती जा रही हैं. मतदाता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 14 नवंबर को आने वाले नतीजों में जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा.

अब तक के राजनीतिक संकेतों के अनुसार, कांग्रेस इस मुकाबले में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरी ओर भाजपा ने भी अपनी तैयारियों में तेजी ला दी है. पार्टी ने आज अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. उनके नाम के ऐलान के साथ ही क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है. अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपनी बढ़त बरकरार रख पाती है या भाजपा की रणनीति चुनावी समीकरण बदल देती है.

बीजेपी ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. पार्टी ने उनके स्थानीय होने और क्षेत्र में मजबूत पकड़ को देखते हुए उन पर भरोसा जताया है. मोरपाल सुमन बारां जिले में भाजपा के जिलाध्यक्ष और जिला प्रमुख रह चुके हैं और संगठन में उनका लंबा अनुभव रहा है.

जानकारी के मुताबिक, मोरपाल सुमन ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन तब पार्टी ने किसी और उम्मीदवार को मौका दिया था. इस बार भाजपा ने उन्हें मौका देकर स्थानीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है.


अंता सीट पर माली समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और मोरपाल सुमन भी इसी समाज से आते हैं. दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार नंदलाल सुमन भी इसी जाति वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, जिससे मुकाबला और रोचक हो गया है.

वहीं, कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है, जबकि नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में अंता सीट पर मुकाबला तीन-तरफा और बेहद दिलचस्प बन गया है.

