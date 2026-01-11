Zee Rajasthan
विश्व की पहली भू-विरासत रामगढ़ का दिल्ली सांसद ने किया अवलोकन, ट्वीट कर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री से उठाई संरक्षण व विकास की मांग.

Baran News: दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने को बारां जिले की विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर रामगढ़ क्रेटर का अवलोकन किया.

Published: Jan 11, 2026, 09:40 AM IST | Updated: Jan 11, 2026, 09:40 AM IST

विश्व की पहली भू-विरासत रामगढ़ का दिल्ली सांसद ने किया अवलोकन, ट्वीट कर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री से उठाई संरक्षण व विकास की मांग.

Baran News: दिल्ली चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज बारां जिले की ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहर रामगढ़ क्रेटर का अवलोकन किया. उन्होंने इस विश्व प्रसिद्ध भू-विरासत को अनोखा और अद्भुत बताते हुए कहा कि यह स्थल न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन की अपार संभावनाओं से भी जुड़ा हुआ है.

इस अवसर पर सांसद खंडेलवाल ने रामगढ़ क्षेत्र में स्थित दसवीं शताब्दी के प्राचीन भंड देवरा महादेव मंदिर में दर्शन कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और आशीर्वाद प्राप्त किया . क्रेटर अवलोकन के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (ट्विटर) पर ट्वीट करते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से विनम्र अनुरोध किया कि भंड देवरा महादेव मंदिर और रामगढ़ क्रेटर को धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए.

भ्रमण के दौरान सांसद खंडेलवाल ने कहा कि जिले में मौजूद प्राचीन धरोहरों और पुरा-संपदाओं के कारण यहां पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं. यदि इन स्थलों का समुचित विकास किया जाए तो न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होगा, बल्कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. इससे बारां जिला धार्मिक और पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बना सकेगा और क्षेत्र के समग्र विकास को भी गति मिलेगी.

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा कि सोमनाथ की तरह ही भारत के अनेक प्राचीन तीर्थ और मंदिर हमारी सभ्यता की जीवंत धरोहर हैं, जो आस्था के साथ-साथ इतिहास, स्थापत्य और कला की गौरवशाली कहानी भी कहते हैं. प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा भंड देवरा महादेव मंदिर हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुपम उदाहरण है, वहीं निकटवर्ती रामगढ़ क्रेटर जैसा दुर्लभ भू-वैज्ञानिक स्थल इस क्षेत्र को विशिष्ट पहचान देता है.

