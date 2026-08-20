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कीचड़ में गिरते-गिरते बची अर्थी! बारिश ने खोल डाली बदहाल सड़क की पोल, बारां में अंतिम विदाई भी मुश्किल

Baran News: बारां के छबड़ा की शंकर कॉलोनी में बारिश के बाद श्मशान घाट तक जाने वाला रास्ता कीचड़ और गड्ढों से भर गया है. बदहाल रास्ते के कारण शवयात्रा के दौरान अर्थी असंतुलित होकर गिरते-बच गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर निकाय से रास्ते की जल्द मरम्मत कराने और जलभराव की समस्या दूर करने की मांग की है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ram Mehta
Published:Aug 20, 2026, 12:30 PM IST | Updated:Aug 20, 2026, 12:30 PM IST
कीचड़ में गिरते-गिरते बची अर्थी! बारिश ने खोल डाली बदहाल सड़क की पोल, बारां में अंतिम विदाई भी मुश्किल
Image Credit: Rajasthan Monsoon

Rajasthan Monsoon: बारां के छबड़ा की शंकर कॉलोनी में बारिश के बाद श्मशान घाट तक पहुंचना लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है. सड़क पर जगह-जगह कीचड़ और गहरे गड्ढों के कारण आम लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है. हालात की गंभीरता उस समय सामने आई, जब एक शवयात्रा के दौरान इसी बदहाल रास्ते से अर्थी ले जाते समय वह असंतुलित हो गई और गिरते-बच गई. कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई.


स्थानीय लोगों का कहना है कि श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए यही मुख्य रास्ता है. बारिश के बाद सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि पैदल चलना भी आसान नहीं है. ऐसे में शवयात्रा के दौरान लोगों को बेहद सावधानी से आगे बढ़ना पड़ रहा है.

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कीचड़ और गड्ढों ने बढ़ाई परेशानी

शंकर कॉलोनी में श्मशान घाट की ओर जाने वाली सड़क पर बारिश के बाद जगह-जगह कीचड़ जमा है. इसके अलावा सड़क पर गहरे गड्ढे भी बताए जा रहे हैं. पानी और कीचड़ के कारण कई जगह रास्ता पहचानना तक मुश्किल हो रहा है.


स्थानीय लोगों के मुताबिक सामान्य दिनों में भी यह रास्ता लोगों के लिए परेशानी का कारण बना रहता है, लेकिन बारिश के बाद स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है. दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को भी रास्ते से निकलने में परेशानी होती है.


सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है, जब किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा इसी रास्ते से होकर श्मशान घाट तक ले जानी पड़ती है.


शवयात्रा में असंतुलित हुई अर्थी

बारिश के बाद बदहाल हुए इस रास्ते की समस्या उस समय सामने आई, जब एक शवयात्रा श्मशान घाट की ओर जा रही थी. कीचड़ और गड्ढों के बीच लोगों को अर्थी लेकर आगे बढ़ना पड़ रहा था.


इसी दौरान रास्ते में अर्थी असंतुलित हो गई और गिरते-बच गई. अचानक हुई इस स्थिति से शवयात्रा में शामिल लोगों में चिंता बढ़ गई. लोगों ने किसी तरह स्थिति संभाली और अर्थी को सुरक्षित आगे ले जाया गया.


यह घटना स्थानीय लोगों के लिए सिर्फ सड़क की खराब हालत का मामला नहीं है, बल्कि श्मशान घाट तक पहुंचने वाले रास्ते की जरूरत को लेकर भी सवाल खड़े करती है. लोगों का कहना है कि अंतिम यात्रा के दौरान कम से कम इतना सुरक्षित रास्ता तो होना चाहिए, जहां लोगों को कीचड़ और गड्ढों के बीच संघर्ष न करना पड़े.


बारिश के बाद सामने आई सड़क की हालत


स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान इलाके में जलभराव की समस्या भी सामने आती है. पानी जमा होने के बाद सड़क पर कीचड़ बढ़ जाता है और गड्ढों की वजह से रास्ता और खतरनाक हो जाता है.


लोगों के अनुसार श्मशान घाट तक जाने वाला रास्ता क्षेत्र के लोगों के लिए जरूरी है. ऐसे में इसकी नियमित देखरेख और बारिश से पहले मरम्मत की जरूरत है. अगर समय रहते सड़क को ठीक कर दिया जाए और पानी निकासी की व्यवस्था बेहतर कर दी जाए तो लोगों को काफी राहत मिल सकती है.


प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग


रास्ते की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर निकाय से जल्द कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि फिलहाल सबसे जरूरी काम सड़क से कीचड़ हटाना और गड्ढों को भरना है, ताकि लोगों को सुरक्षित रास्ता मिल सके.


इसके साथ ही लोगों ने जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग भी उठाई है. उनका कहना है कि सिर्फ बारिश के बाद सड़क पर मिट्टी या अन्य सामग्री डाल देने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी. पानी की निकासी की उचित व्यवस्था भी जरूरी है.


लोगों का सवाल- अंतिम सफर में भी क्यों हो परेशानी?

स्थानीय लोगों का कहना है कि श्मशान घाट तक जाने वाला रास्ता किसी भी इलाके के लिए जरूरी बुनियादी सुविधा है. यहां आने वाले लोगों को कम से कम सुरक्षित और ठीक रास्ता मिलना चाहिए.


बारिश के बाद जिस तरह से सड़क पर कीचड़ और गड्ढे हो गए हैं, उससे हर दिन लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. शवयात्रा के दौरान अर्थी के असंतुलित होने की घटना ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है.


अब स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन और नगर निकाय इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द रास्ते की मरम्मत कराएंगे. साथ ही जलभराव की समस्या दूर करने के लिए भी स्थायी व्यवस्था की जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में किसी और शवयात्रा को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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