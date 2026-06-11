Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /baran
  • /आमजन के लिए मुसीबत बन गई 57 करोड़ की पेयजल योजना, पीने के लिए प्लांट से आ रहा मटमैला पानी, 44 गांवों की हालत खराब

आमजन के लिए मुसीबत बन गई 57 करोड़ की पेयजल योजना, पीने के लिए प्लांट से आ रहा मटमैला पानी, 44 गांवों की हालत खराब

Baran Drinking Water Crisis: बारां जिले के अंता में 57 करोड़ की लागत के नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट से आए दिन 42 गांव सहित कस्बे के लोगों को मटमैला पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा परन्तु अफसोस इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं किया जा रहा हे .

Edited byAnsh RajUpdated byAnjay Sharma
Published: Jun 11, 2026, 09:39 AM|Updated: Jun 11, 2026, 10:07 AM
आमजन के लिए मुसीबत बन गई 57 करोड़ की पेयजल योजना, पीने के लिए प्लांट से आ रहा मटमैला पानी, 44 गांवों की हालत खराब
Image Credit: Baran News

Baran News: बारां जिले के अंता क्षेत्र में 57 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट इन दिनों स्थानीय लोगों के लिए बड़ी समस्या बनकर उभरा है. प्लांट से आने वाला पानी इतना मटमैला और गंदला है कि 42 गांवों और अंता कस्बे के हजारों लोग मजबूरन इसे पीने को विवश हैं. कई महीनों से चली आ रही इस समस्या का कोई स्थाई समाधान अभी तक नहीं निकला है, जिससे आमजन में गुस्सा और हताशा बढ़ती जा रही है.

समस्या की गंभीरता और लोगों की परेशानी
नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट से प्रतिदिन 70 लाख लीटर पानी की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अंता कस्बे को रोजाना 29 लाख लीटर पानी मिलना था. 2017 में शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद क्षेत्र के गांवों और कस्बे को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था. लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है. लोगों को मिल रहा पानी इतना गंदला और मटमैला है कि देखकर ही पीने का मन नहीं करता. कई परिवारों में बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं. पानी में कीचड़ और अशुद्धियाँ मिली होने के कारण पेट संबंधी बीमारियां, उल्टी-दस्त और त्वचा संबंधी समस्याएं आम हो गई हैं. स्थानीय लोग कहते हैं कि इतने करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद अगर गंदा पानी ही मिलना था तो योजना की क्या जरूरत थी.

Add Zee News as a Preferred Source


कई महीनों से हिचकोले खा रहा प्लांट
नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट पिछले कई महीनों से लगातार अस्थिर अवस्था में चल रहा है. कभी-कभी प्लांट पूरी तरह बंद हो जाता है तो कभी आंशिक रूप से चलता है. मुख्य कारण कर्मचारियों का वेतन न मिलना और क्लोरिन की कमी है. जब कर्मचारी वेतन को लेकर आंदोलन करते हैं या प्लांट बंद कर देते हैं तो पूरे क्षेत्र में पानी की सप्लाई ठप हो जाती है. दूसरी ओर क्लोरिन खत्म होने पर प्लांट चल तो जाता है, लेकिन बिना उचित शुद्धिकरण के, जिसके चलते मटमैला पानी सीधे पाइपलाइन से लोगों के घर पहुंच रहा है.

कर्मचारियों को एक साल से वेतन नहीं, सुरक्षा पर सवाल
सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि प्लांट के कर्मचारियों को पिछले एक साल से वेतन नहीं मिला है. ऐसे में ज्यादातर कर्मचारी प्लांट पर आना ही बंद कर चुके हैं. जो थोड़े बहुत कर्मचारी रह गए हैं, वे भी अनिश्चितता और आर्थिक तंगी के कारण ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं. इसके चलते प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. महंगे उपकरणों और मशीनरी की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं. अगर कोई अनहोनी घटना हो गई तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता है. स्थानीय लोग और विशेषज्ञ दोनों ही इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि बिना कर्मचारियों और उचित रखरखाव के इतनी बड़ी पेयजल परियोजना कैसे लंबे समय तक चल सकती है.


प्रशासन की उदासीनता और मांग
स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन और जल विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. लोग मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्लांट का रखरखाव किया जाए, कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान किया जाए, क्लोरिन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और पानी को शुद्ध करने के लिए जरूरी उपकरण लगाए जाएं.यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो 42 गांवों और अंता कस्बे के लोगों में आक्रोश और बढ़ सकता है. 57 करोड़ रुपये की इस योजना को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतना पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ, जबकि नतीजा आमजन की मुसीबत के रूप में सामने आ रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

बारां में गरजा डीएनटी समाज, बोले-हक नहीं मिला तो राजधानी में होगा महापड़ाव

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

गूगल पर सीखा मर्डर का तरीका, फिर रची पति की हत्या की साजिश! पढ़ें जन्माष्टमी पर हुए खौफनाक कत्ल की कहानी

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

राजस्थान में धराशायी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने शुरू हो रहा है डीजल उत्पादन, जानिए आपको क्या होगा फायदा?

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

अलवर में बेटे ने सोते हुए पिता का गंडासे से काटा गला, फिर मामा को फोन पर बोला-पापा को बचा लो...

लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

TAGS:
Baran news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रतापगढ़ में योगी मॉडल एक्शन, वांटेड तस्कर शाहरुख के सिंडिकेट पर चला पीला पंजा, अवैध निर्माण जमींदोज
Rajasthan Crime
2
Baran News
3
Sikar News
4
Rajasthan Crime
5
Kotputli news