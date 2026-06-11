/आमजन के लिए मुसीबत बन गई 57 करोड़ की पेयजल योजना, पीने के लिए प्लांट से आ रहा मटमैला पानी, 44 गांवों की हालत खराब

Baran News: बारां जिले के अंता क्षेत्र में 57 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट इन दिनों स्थानीय लोगों के लिए बड़ी समस्या बनकर उभरा है. प्लांट से आने वाला पानी इतना मटमैला और गंदला है कि 42 गांवों और अंता कस्बे के हजारों लोग मजबूरन इसे पीने को विवश हैं. कई महीनों से चली आ रही इस समस्या का कोई स्थाई समाधान अभी तक नहीं निकला है, जिससे आमजन में गुस्सा और हताशा बढ़ती जा रही है.

समस्या की गंभीरता और लोगों की परेशानी

नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट से प्रतिदिन 70 लाख लीटर पानी की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अंता कस्बे को रोजाना 29 लाख लीटर पानी मिलना था. 2017 में शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद क्षेत्र के गांवों और कस्बे को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था. लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है. लोगों को मिल रहा पानी इतना गंदला और मटमैला है कि देखकर ही पीने का मन नहीं करता. कई परिवारों में बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं. पानी में कीचड़ और अशुद्धियाँ मिली होने के कारण पेट संबंधी बीमारियां, उल्टी-दस्त और त्वचा संबंधी समस्याएं आम हो गई हैं. स्थानीय लोग कहते हैं कि इतने करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद अगर गंदा पानी ही मिलना था तो योजना की क्या जरूरत थी.

Add Zee News as a Preferred Source



कई महीनों से हिचकोले खा रहा प्लांट

नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट पिछले कई महीनों से लगातार अस्थिर अवस्था में चल रहा है. कभी-कभी प्लांट पूरी तरह बंद हो जाता है तो कभी आंशिक रूप से चलता है. मुख्य कारण कर्मचारियों का वेतन न मिलना और क्लोरिन की कमी है. जब कर्मचारी वेतन को लेकर आंदोलन करते हैं या प्लांट बंद कर देते हैं तो पूरे क्षेत्र में पानी की सप्लाई ठप हो जाती है. दूसरी ओर क्लोरिन खत्म होने पर प्लांट चल तो जाता है, लेकिन बिना उचित शुद्धिकरण के, जिसके चलते मटमैला पानी सीधे पाइपलाइन से लोगों के घर पहुंच रहा है.

कर्मचारियों को एक साल से वेतन नहीं, सुरक्षा पर सवाल

सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि प्लांट के कर्मचारियों को पिछले एक साल से वेतन नहीं मिला है. ऐसे में ज्यादातर कर्मचारी प्लांट पर आना ही बंद कर चुके हैं. जो थोड़े बहुत कर्मचारी रह गए हैं, वे भी अनिश्चितता और आर्थिक तंगी के कारण ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं. इसके चलते प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. महंगे उपकरणों और मशीनरी की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं. अगर कोई अनहोनी घटना हो गई तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता है. स्थानीय लोग और विशेषज्ञ दोनों ही इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि बिना कर्मचारियों और उचित रखरखाव के इतनी बड़ी पेयजल परियोजना कैसे लंबे समय तक चल सकती है.



प्रशासन की उदासीनता और मांग

स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन और जल विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. लोग मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्लांट का रखरखाव किया जाए, कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान किया जाए, क्लोरिन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और पानी को शुद्ध करने के लिए जरूरी उपकरण लगाए जाएं.यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो 42 गांवों और अंता कस्बे के लोगों में आक्रोश और बढ़ सकता है. 57 करोड़ रुपये की इस योजना को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतना पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ, जबकि नतीजा आमजन की मुसीबत के रूप में सामने आ रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!