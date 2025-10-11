Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नरेश मीणा का 'चाणक्य' बना राजस्थान का ये दिग्गज नेता, क्या जितवा देगा अंता का उपचुनाव?

Naresh Meena News: राजस्थान की अंता विधानसभा उपचुनाव में नरेश मीणा को कांग्रेस से निष्कासन के बाद दिग्गज नेता राजेंद्र गुढ़ा का समर्थन मिला है. 'चाणक्य' के रूप में मशहूर गुढ़ा मीणा के लिए रणनीति बनाएंगे, जिससे उनके खेमे में उत्साह है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 11, 2025, 01:31 PM IST | Updated: Oct 11, 2025, 01:31 PM IST

Trending Photos

बारिश के बाद अब राजस्थान पर ठंड का अटैक, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया नया अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

बारिश के बाद अब राजस्थान पर ठंड का अटैक, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया नया अलर्ट

राजस्थान की जनता को बड़ा तोहफा, अब हर गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार!
7 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान की जनता को बड़ा तोहफा, अब हर गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार!

राजस्थान में बारिश के बाद बदला मौसम, अब इन इलाकों में होने लगा ठंड का एहसास!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश के बाद बदला मौसम, अब इन इलाकों में होने लगा ठंड का एहसास!

क्या आप जानते हैं? अगर मुगल भारत न आते तो कौन राजपूत राजा देश पर करता राज!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? अगर मुगल भारत न आते तो कौन राजपूत राजा देश पर करता राज!

नरेश मीणा का 'चाणक्य' बना राजस्थान का ये दिग्गज नेता, क्या जितवा देगा अंता का उपचुनाव?

Naresh Meena, Anta By-election 2025: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सियासी हलचल तेज हो गई है. निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को कांग्रेस से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद अब दिग्गज नेता राजेंद्र गुढ़ा ने उनका खुलकर समर्थन किया है. गुढ़ा, जिन्हें अपनी तीखी सियासी रणनीति के लिए 'चाणक्य' की उपमा दी जाती है, ने मीणा के लिए रणनीति बनाने का जिम्मा उठाया है. उनके इस समर्थन से मीणा के खेमे में जोश का माहौल है.


चुनाव की समझ
राजेंद्र गुढ़ा खाटी नेता माने जाते हैं, जिन्हें जनता की नब्ज टटोलने में माहिर माना जाता है. वे खुद दो बार विधायक रह चुके, एक बार उनके भाई रणवीर गुढ़ा विधानसभा जा चुके. हाल ही में झुंझुनूं उपचुनाव में उन्होंने खुद चुनाव लड़ा और महज 6 महीने की तैयारी के दम पर गुढ़ा ने मैदान में पांव जमा लिया था. वे चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी वजह से कांग्रेस के दिग्गज नेता बृजेन्द्र ओला के बेटे अमित ओला चुनाव हार गए और भाजपा के राजेंद्र भांबू चुनाव जीते. गुढ़ा ने SC-ST के अलावा कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की थी. गुढ़ा को 38751 वोट मिले थे.


भाया विरोधी छवि
2023 में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा निकाली थी, तब राजेंद्र गुढ़ा पायलट के साथ हुआ करते थे. उन्होंने भरे मंच से तत्कालीन खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के लिए कहा था- 'भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव ही खा गया.' इसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार में यह नारा दोहराया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


राजपूत वोटरों पर पकड़
अंता विधानसभा सीट पर कुल 2,27,563 मतदाता हैं, जनरल कास्ट के 11% वोटर हैं. इनमें भी बड़ा हिस्सा राजपूतों का है. गुढ़ा की राजपूत वोटरों के बीच पैठ अच्छी है, वे समय-समय पर राजपूत संगठनों के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं. लिहाजा, अंता में वे इन वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं.


मैनेजमेंट में माहिर
गुढ़ा चुनावी मैनेजमेंट से लेकर क्राउड मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं. अपने बेटे के जन्मदिन पर वे हर साल जश्न करते हैं. इसमें बड़ी भीड़ आती रही है. एक बार तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत आए, फिर महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आए, इस बार नरेश मीणा गए थे. चुनाव के दौरान भी गुढ़ा ने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे कर पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं.

नरेश मीणा ने 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे दाखिल
कांग्रेस ने अंता से प्रमोद जैन भाया को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बागी नेता नरेश मीणा ने 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने का ऐलान कर दिया है. राजेंद्र गुढ़ा ने कहा, "नरेश मीणा युवा ताकत हैं, और मैं उनकी जीत के लिए हर संभव रणनीति अपनाऊंगा." मीणा ने भी गुढ़ा को 'चाणक्य' बताते हुए विश्वास जताया कि उनके मार्गदर्शन से अंता की जनता का दिल जीत लिया जाएगा.


यह उपचुनाव अब त्रिकोणीय मुकाबले की शक्ल ले चुका है, क्योंकि भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है. 11 नवंबर को होने वाले मतदान में 2.27 लाख से अधिक मतदाता फैसला करेंगे. मीणा को भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी और मीणा समाज के वोट बैंक का समर्थन प्राप्त है, जो उपचुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है. क्या राजेंद्र गुढ़ा की चाणक्य नीति नरेश मीणा को अंता की सीट जितवाएगी? यह सवाल राजस्थान की सियासत में गूंज रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news