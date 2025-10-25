अंता में चुनाव प्रचार के दौरान नरेश मीणा ने फिर की गाली गलौज,वीडियो वायरल

Naresh Meena Politics News : अंता में चुनाव पास हैं और सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे है, इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अपने चिर परिचित अंदाज़ में लोगों से बात करते दिखे..
Naresh Meena Politics News: बारां जिले के अन्ता विधानसभा में 11 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रत्याशियों का प्रचार अब अपने पूरे परवान पर है.जहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी अपने प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं.
नरेश मीणा , जब अन्ता विधानसभा क्षेत्र के खान की झोपड़ी गांव में मन्दिर की चौखट पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे. तब एक ग्रामीण ने उनसे सवाल कर लिया. इस पर अपना आपा खोते हुए भड़क गए और गाली गलौच कर डाली.
हालांकि यह पूरा मामला अन्ता विधानसभा के खान की झोपड़ियां गांव का बताया जा रहा है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस गांव को लेकर कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री ने भी अपनी ही सरकार के पूर्व मंत्री व वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भाया रे भाया एक गांव तो पूरा ही खाया.
आपको बता दें की अंता में चुनाव प्रचार जोरों पर है चुनाव की तारीख है नजदीक आते-आते और ज्यादा तीखा हो गया है. आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ प्रत्याशियों ने एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है.
हमेशा अपने गुस्सैल स्वभाव के लिये चर्चा में बने रहने वाले नरेश मीणा थप्पड़कांड के बाद चर्चा में आए थे. तब से लेकर अब अंता में निर्दलीय ताल ठोकने के बाद तक नरेश मीणा कई बार विरोधियों के साथ तो कभी अपने ही समर्थकों के साथ गाली गलौच करते दिख चुके है.
