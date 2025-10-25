Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अंता में चुनाव प्रचार के दौरान नरेश मीणा ने फिर की गाली गलौज,वीडियो वायरल

Naresh Meena Politics News :  अंता में चुनाव पास हैं और सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे है, इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अपने चिर परिचित अंदाज़ में लोगों से बात करते दिखे..

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 25, 2025, 11:38 AM IST | Updated: Oct 25, 2025, 12:23 PM IST

Trending Photos

Pushkar Fair 2025: ऊंट, संस्कृति और अध्यात्म का अनोखा संगम, देशी-विदेशी पर्यटकों की जबरदस्त भीड़
11 Photos
Pushkar Mela 2025

Pushkar Fair 2025: ऊंट, संस्कृति और अध्यात्म का अनोखा संगम, देशी-विदेशी पर्यटकों की जबरदस्त भीड़

क्या आप जानते हैं राजस्थान में विधायक को कितनी सैलरी होती है?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान में विधायक को कितनी सैलरी होती है?

भारत-पाक सीमा पर NOTAM जारी, बॉर्डर पर 30 हजार सैनिकों का जमावड़ा, 'त्रिशूल' अभ्यास की तैयारी
6 Photos
jaisalmer news

भारत-पाक सीमा पर NOTAM जारी, बॉर्डर पर 30 हजार सैनिकों का जमावड़ा, 'त्रिशूल' अभ्यास की तैयारी

भारत के इन राज्यों में पाया जाता है सबसे ज्यादा सोना, राजस्थान का नंबर जान चौंक जाएंगे आप!
7 Photos
rajasthan quiz

भारत के इन राज्यों में पाया जाता है सबसे ज्यादा सोना, राजस्थान का नंबर जान चौंक जाएंगे आप!

अंता में चुनाव प्रचार के दौरान नरेश मीणा ने फिर की गाली गलौज,वीडियो वायरल

Naresh Meena Politics News: बारां जिले के अन्ता विधानसभा में 11 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रत्याशियों का प्रचार अब अपने पूरे परवान पर है.जहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी अपने प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं.

नरेश मीणा , जब अन्ता विधानसभा क्षेत्र के खान की झोपड़ी गांव में मन्दिर की चौखट पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे. तब एक ग्रामीण ने उनसे सवाल कर लिया. इस पर अपना आपा खोते हुए भड़क गए और गाली गलौच कर डाली.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हालांकि यह पूरा मामला अन्ता विधानसभा के खान की झोपड़ियां गांव का बताया जा रहा है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस गांव को लेकर कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री ने भी अपनी ही सरकार के पूर्व मंत्री व वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भाया रे भाया एक गांव तो पूरा ही खाया.

आपको बता दें की अंता में चुनाव प्रचार जोरों पर है चुनाव की तारीख है नजदीक आते-आते और ज्यादा तीखा हो गया है. आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ प्रत्याशियों ने एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है.


हमेशा अपने गुस्सैल स्वभाव के लिये चर्चा में बने रहने वाले नरेश मीणा थप्पड़कांड के बाद चर्चा में आए थे. तब से लेकर अब अंता में निर्दलीय ताल ठोकने के बाद तक नरेश मीणा कई बार विरोधियों के साथ तो कभी अपने ही समर्थकों के साथ गाली गलौच करते दिख चुके है.

रिपोर्टर- राम मेहता

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड

Tags

Trending news