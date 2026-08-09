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बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

बारां जिले के देवरी क्षेत्र के घोघरा गांव में आज तक मुक्तिधाम नहीं बनने से ग्रामीणों को कुन्नू नदी किनारे खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ता है. हाल ही में साबो यादव के अंतिम संस्कार के बाद रात में नदी में अचानक उफान आया और चिता स्थल पर रखी अस्थियां पानी में बह गईं. सुबह परिजन अस्थियां लेने पहुंचे, लेकिन तेज बहाव के कारण उन्हें कुछ नहीं मिला. घटना के बाद ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ram Mehta
Published:Aug 09, 2026, 10:59 AM IST | Updated:Aug 09, 2026, 10:59 AM IST
बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार
Image Credit: Baran News

Baran News: किसी अपने को खोने का दुख वैसे ही बहुत बड़ा होता है. ऐसे समय में परिवार चाहता है कि कम से कम अंतिम विदाई सम्मान और रीति-रिवाज के साथ हो जाए. लेकिन बारां जिले के देवरी क्षेत्र के घोघरा गांव में ग्रामीणों के सामने यह आखिरी सफर भी आसान नहीं है. गांव में आज तक मुक्तिधाम नहीं बना है. ऐसे में लोगों को मजबूरी में कुन्नू नदी के किनारे खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ता है. अब एक ताजा घटना ने इस समस्या की गंभीरता सामने ला दी है.

बुजुर्ग की मौत के बाद नदी किनारे किया अंतिम संस्कार
घोघरा गांव में साबो यादव नाम के बुजुर्ग की मौत के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए कुन्नू नदी का किनारा चुना. गांव में कोई तय मुक्तिधाम नहीं होने के कारण परिजनों के पास यही विकल्प बचा था. परिवार ने नदी किनारे चिता सजाई और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की. परिजनों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि अगले कुछ घंटों में हालात इतने बदल जाएंगे. रात में इलाके में तेज बारिश हुई. वहीं मध्यप्रदेश क्षेत्र में हुई भारी बारिश का असर भी कुन्नू नदी के बहाव पर पड़ा. देखते ही देखते नदी का जलस्तर बढ़ गया और तेज बहाव आने लगा.

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रात में आया नदी में अचानक उफान
बारिश के बाद कुन्नू नदी में अचानक उफान आ गया. नदी का पानी उस जगह तक पहुंच गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया था. तेज बहाव के कारण चिता स्थल पर रखी अस्थियां भी पानी में बह गईं. सुबह जब परिजन अस्थियां लेने के लिए नदी किनारे पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. नदी तेज बहाव में बह रही थी और जिस जगह अस्थियां रखी गई थीं, वहां पानी का असर साफ दिखाई दे रहा था. काफी तलाश के बाद भी परिजनों को अस्थियां नहीं मिल सकीं. एक परिवार के लिए यह पल कितना पीड़ादायक रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. जिस व्यक्ति को अंतिम विदाई देकर परिजन अगले दिन अस्थियां एकत्र करने पहुंचे थे, वहां उन्हें सिर्फ नदी का तेज बहाव मिला.


700 की आबादी, फिर भी नहीं बना मुक्तिधाम
घोघरा गांव की आबादी करीब 700 बताई जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से मुक्तिधाम की जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हुआ. ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के दिनों में समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है. खुले में अंतिम संस्कार करना पहले ही मुश्किल होता है और नदी किनारे पानी का खतरा लगातार बना रहता है. इसके बावजूद लोगों को मजबूरी में इसी जगह का इस्तेमाल करना पड़ता है.


ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी
ताजा घटना के बाद ग्रामीणों में प्रशासन को लेकर नाराजगी है. ग्रामीणों का कहना है कि कई बार गांव में मुक्तिधाम बनाने की मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. ग्रामीणों का सवाल है कि जब किसी परिवार में मौत होती है तो उसे अंतिम संस्कार के लिए भी सुरक्षित जगह क्यों नहीं मिलती? बारिश के मौसम में नदी किनारे अंतिम संस्कार करना जान-माल के लिए भी खतरा बन सकता है.


अब जल्द मुक्तिधाम बनाने की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि घोघरा गांव में जल्द से जल्द मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाए. उनका कहना है कि यह कोई बड़ी मांग नहीं है, बल्कि गांव की बुनियादी जरूरत है. साबो यादव के मामले में अस्थियों के नदी में बह जाने की घटना ने ग्रामीणों के दर्द को और गहरा कर दिया है. एक परिवार ने अपना बुजुर्ग खोया और इसके बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी प्रक्रिया में भी परेशानी झेलनी पड़ी.


घोघरा की यह घटना सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं, बल्कि गांव की लंबे समय से चली आ रही समस्या को सामने लाती है. ग्रामीण अब उम्मीद कर रहे हैं कि इस घटना के बाद प्रशासन मामले को गंभीरता से लेगा और गांव को अपना मुक्तिधाम मिलेगा, ताकि भविष्य में किसी परिवार को अपने प्रियजन की अंतिम विदाई के लिए इस तरह की परेशानी न उठानी पड़े.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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