एक हफ्ते के लिए घर से बाहर गया शख्स, घर से लापता हो गई पत्नी

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में समरानिया कस्बे के टीला मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने पत्नी को घर से उठाकर ले जाने का आरोप लगाया है. पीड़ित प्रेमनारायण ने बताया कि मैं किसी काम से आठ दिन के लिए घर से बाहर गया था.

इस दौरान बच्चों ने बताया की मम्मी की फोन पर वीडियो कॉल पर किसी से बात हो रही थी. मौका पाकर गोविंद नाम का युवक घर आया और पत्नी को घर से उठा ले गया. मैंने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया.

फिर मैंने पुलिस थाना केलवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन आज 17 दिन हो गए अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है. मैंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया. बुधवार को उसके फोन पर दो बार कॉल लगी, लेकिन नहीं उठाया फिर फोन बंद कर लिया.

मेरे छोटे-छोटे दो बच्चे हैं, जो परेशान हो रहे हैं. दूसरी तरफ पीड़ित ने पुलिस चौकी प्रभारी समरानियां पर गाली गलौज का आरोप लगाते हुए कहा कि जब जानकारी के लिए पुलिस चौकी जाता हूं, तो गाली गलौज करके भगा दिया जाता है.

बारां के किशनगंज में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई 162 बीघा पर से अतिक्रमण हटाया. सुनील कुमार गौड़ उपवन संरक्षक बारां के निर्देशन में दीपक शर्मा रेंजर किशनगंज ने रेंज के के बरडया वन क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 162 बीघा वन भूमि हटाया तार फ्रेशिंग सहित हटाकर वन मूवी को वन विभाग की कब्जे में मिल लिया गया है.

वन क्षेत्र ग्राम गाड़ीघटा के आठ लोगों द्वारा खेत बनाकर तार जाली झंकार की फेंसिंग कर रखी थी, जिसमें उन्होंने स्टाफ की मदद से जेसीबी मशीन चलकर ध्वस्त कर हटाया गया. उक्त कार्रवाई के दौरान सहायक वनपाल व पंद्रह अन्य वन स्टॉप मौजूद रहा.