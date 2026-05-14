/एक तरफ 'जंगल बचाओ' की गुहार, दूसरी तरफ स्कूल में हरे पेड़ों पर चली कुल्हाड़ी

Baran News: बारां के समरानियां में जहां एक ओर सरकार और पर्यावरण प्रेमी शाहाबाद के जंगलों को बचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बारां के समरानियां कस्बे के पीएम श्री महात्मा गांधी स्कूल में नियमों को ताक पर रखकर हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने का मामला गरमाता जा रहा है. प्रधानाचार्य ओर स्कूल प्रशासन की मिलीभगत से परिसर के बेशकीमती हरे पेड़ों को काटकर बेचने की तैयारी की जा रही है.

ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर निलामी रूकवा दी है

लगभग 7 माह पूर्व स्कूल के प्रधानाचार्य ने परिसर में खड़े करीब 35 हरे पेड़ों को कटवा दिया उस समय स्थानीय ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों के विरोध के चलते प्रधानाचार्य बैकफुट पर आ गए मामला शांत होता नजर आ रहा था. लेकिन गुरुवार को अचानक स्कूल प्रबंधन के प्रधानाचार्य ने उन कटे हुए पेड़ों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फिर से फूट पड़ा. मौके पर पहुंचे जागरूक नागरिकों ने इसका विरोध किया और प्रशासन से जवाब मांगा, तो संतोषजनक उत्तर नहीं मिला.

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स्थानीय लोगों का कहना है हमने इस मामले में कई बार उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया और लिखित शिकायतें भी दीं, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही. ऐसा लगता है कि पेड़ों की इस अवैध कटाई और बिक्री में सरकारी नुमाइंदों की पूरी मौन सहमति है. एक तरफ पौधारोपण के नाम पर बजट खर्च हो रहा है, दूसरी तरफ पीएम श्री जैसे प्रतिष्ठित स्कूल में पेड़ों की बलि दी जा रही है.

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