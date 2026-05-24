/सिरफिरे One Sided Lover के सर चढ़ी थी सनक, पार्क में बेटी से साथ घूमने गई मां को चाकू से उतारा मौत के घाट

Anta Knife Attack: बारां जिले के अंता कस्बे में गुरुवार रात मां-बेटी पर हुए क्रूर चाकूबाजी के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने मात्र 12 घंटे में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी सीताराम मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है. इस जघन्य वारदात में घायल मां की इलाज के दौरान कोटा में मौत हो गई, जबकि बेटी का उपचार चल रहा है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू ने बताया कि यह वारदात एकतरफा प्यार और पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दी गई. आरोपी सीताराम मेघवाल पहले मृतका के घर में किराएदार रह चुका था.

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घटना गुरुवार रात हुई जब मां अपनी बेटी के साथ पार्क टहलने जा रही थी. रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपी ने अचानक दोनों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं. मौके पर चीख-पुकार मचने पर आरोपी भाग निकला. घायलों को तुरंत कोटा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान मां ने दम तोड़ दिया.

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई विशेष टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की और महज 12 घंटे के अंदर उसे संबलपुर से गिरफ्तार कर लिया.

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह मृतका के प्रति एकतरफा आकर्षण रखता था और कुछ पुरानी रंजिश भी थी, जिसके चलते उसने यह वारदात को अंजाम दिया. पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और आगे की जांच जारी है.

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