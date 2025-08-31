Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

रंजिश में किसान को दिया झटका, उजाड़ दिए पपीते के 4 हजार पेड़, FIR दर्ज के बाद भी पुलिस ने ठंडे बसते में डाली कार्रवाई

Baran News: अंता के डाबरी नक्कीजी में जैविक किसान बंशीलाल नागर की मेहनत पर हमला! असामाजिक तत्वों ने 4,000 पपीते के पेड़ों पर केमिकल डालकर नष्ट किया, 15 लाख का नुकसान. पुलिस-प्रशासन की चुप्पी निराशाजनक. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 31, 2025, 13:08 IST | Updated: Aug 31, 2025, 13:08 IST

Trending Photos

भारी बारिश से भीगेगा पूरा कोटा शहर, विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, पढ़ें वेदर रिपोर्ट
7 Photos
kota weather

भारी बारिश से भीगेगा पूरा कोटा शहर, विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, पढ़ें वेदर रिपोर्ट

राजस्थान को वो शाही होटल, जहां आज भी भटकती है अंग्रेज मेजर की आत्मा!
7 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान को वो शाही होटल, जहां आज भी भटकती है अंग्रेज मेजर की आत्मा!

किस नेता ने तोड़ी कांग्रेस की बादशाहत? राजस्थान का CM बन इस राजनेता ने बनाया इतिहास!
7 Photos
rajasthan quiz

किस नेता ने तोड़ी कांग्रेस की बादशाहत? राजस्थान का CM बन इस राजनेता ने बनाया इतिहास!

राजस्थान में आने वाले 3 दिन 37 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में आने वाले 3 दिन 37 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

रंजिश में किसान को दिया झटका, उजाड़ दिए पपीते के 4 हजार पेड़, FIR दर्ज के बाद भी पुलिस ने ठंडे बसते में डाली कार्रवाई

Rajasthan News: राजस्थान में एक तरफ सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों और आईईसी सामग्री पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्वप्रेरणा से जैविक खेती करने वाले किसानों को पुलिस और प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा.

अंता उपखंड के डाबरी नक्कीजी गांव के किसान बंशीलाल नागर इसका जीता-जागता उदाहरण हैं, जो पिछले तीन वर्षों से बिना किसी रासायनिक उर्वरक के पूरी तरह जैविक खेती कर रहे हैं.

बंशीलाल 50 बीघा जमीन पर जैविक विधि से गेहूं, चावल, चना जैसे अनाज उगाकर लोगों को जैविक उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं. लेकिन गांव के कुछ लोग आपसी दुश्मनी के चलते उन्हें परेशान कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बीते सप्ताह कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी 10 बीघा जमीन पर लगाए गए 4,000 जैविक पपीते के पेड़ों पर हानिकारक रसायन डालकर नष्ट कर दिए, जिससे किसान को लगभग 15 लाख रुपये का भारी नुकसान हुआ.

बंशीलाल ने इस घटना की शिकायत अंता थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. हताश होकर पीड़ित किसान ने जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपकर उचित कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई है. यह मामला न केवल जैविक खेती करने वाले किसानों की चुनौतियों को उजागर करता है, बल्कि प्रशासन की उदासीनता पर भी सवाल उठाता है.

सरकार के जैविक खेती को बढ़ावा देने के दावों के बीच ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की कमी किसानों का हौसला तोड़ रही है. बंशीलाल जैसे मेहनती किसानों को सहयोग और सुरक्षा मिलना जरूरी है, ताकि वे न केवल अपनी आजीविका चला सकें, बल्कि पर्यावरण और समाज के लिए भी योगदान दे सकें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news