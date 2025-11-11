अंता उपचुनाव में 80 प्रतिशत से ज्यादा मतदान! 14 नवंबर को आएगा नतीजा

Anta by-election 2025: राजस्थान के बारां जिले में अंता विधानसभा सीट पर उप चुनाव के लिए आज मतदान हुआ. निर्वाचन आयोग के मुताबिक, अंता उपचुनाव में 80.21 प्रतिशत मतदान हुआ. हालांकि इस आंकड़े में बदलाव होने की संभावना है. मतदाताओं को पोलिंग बूथ में मोबाइल नहीं ले जाने दिया गया.

गांव साकली के मतदान केंद्र 219 पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया था. लोग सड़क समेत कई मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया. वहीं मतदान का बहिष्कार कर रहे लोगों के समर्थन में अंता से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी धरने पर बैठे गए. हालांकि 15 मिनट के बाद ही उन्होंने धरना खत्म कर दिया.

अंता उप चुनाव में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं. जिसमें भाजपा से मोरपाल सुमन और कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया मैदान में हैं. वहीं नरेश मीणा निर्दलीय मैदान में हैं. नरेश मीणा मैदान में होने के कारण अंता सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है.

चुनाव आयोग ने अंता विधानसभा में 2,27,563 मतदाताओं के लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए थे. हर मतदान केंद्र पर मतदान दल के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई थी. संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर CAPF के जवान तैनात किए गए थे. अंता में शाम 6 बजे तक मतदान हुई.

अंता में सुबह 9 बजे तक 14.08 प्रतिशत तक मतदान हुआ. सुबह 11 बजे तक 29.86 प्रतिशत, दोपहर 1 बजे तक 47.77 प्रतिशत, दोपहरल 3 बजे तक 64.68 प्रतिशत, शाम 5 तक 77.17 प्रतिशत, शाम 6 बजे तक 80.81 प्रतिशत मतदान हुआ.

अंता विधानसभा उप चुनाव के लिए वोटिंग का समय समाप्त हो चुका है. अब सबकी नजरें चुनाव परिणाम पर टिकी हैं. अंता में हुए उप चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को घोषित होगा.