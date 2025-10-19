अंता विधानसभा चुनाव में नामांकन के साथ बढ़ा सियासी घमासान

Anta By Election: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल करने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं.
Trending Photos
Anta By Election: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल करने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. जैसे-जैसे नामांकन प्रक्रिया पूरी हो रही है, वैसे-वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही है.
नरेश मीणा के निर्दलीय उतरने से बढ़ी रोचकता
अंता चुनाव का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब नरेश मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने का एलान किया. उनके इस फैसले से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिससे मतदाताओं की दिलचस्पी और बढ़ गई है.
दीपावली के बीच धीमा प्रचार अभियान
फिलहाल दीपावली पर्व के चलते चुनाव प्रचार अपनी रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं. वहीं, प्रदेश स्तर के नेताओं की भी गतिविधियां शुरू हो गई हैं और जल्द ही बड़े नेता भी प्रचार अभियान में उतर सकते हैं.
अंता की राजनीतिक विरासत
अंता विधानसभा क्षेत्र राजस्थान की राजनीति में हमेशा से प्रभावशाली रहा है. यहां से जीतने वाले उम्मीदवार को अक्सर मंत्री पद से नवाजा गया है. दो बार प्रमोद जैन भाया और एक बार प्रभुलाल सैनी मंत्री पद संभाल चुके हैं. यही कारण है कि इस सीट पर प्रदेश ही नहीं, बल्कि केंद्र तक की निगाहें टिकी रहती हैं.
त्रिकोणीय मुकाबले से बढ़ा रोमांच
इस बार अंता सीट से कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, भाजपा के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा आमने-सामने हैं. तीनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे यह चुनाव और भी रोमांचक बन गया है.