अंता विधानसभा सीट से BJP का टिकट दिलाने के नाम पर प्रधान से ठगी

Baran Anta By-Election: राजस्थान के बारां अंता विधानसभा सीट पर अगले महीने 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बारां पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन के साथ बीजेपी का टिकट दिलाने के नाम पर 38 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है.

आरोपी ने खुद को बीजेपी मुख्यालय दिल्ली का पदाधिकारी बताते हुए नामांकन दस्तावेज तैयार करवाने का झांसा दिया और खाते में रुपए ट्रांसफर करवा लिए. प्रधान मोरपाल सुमन के अनुसार, रविवार को उनके पास एक अनजान कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को भाजपा का वरिष्ठ पदाधिकारी बताया और उसने कहा कि पार्टी ने अंता उपचुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है.

भरोसा दिलाने के लिए आरोपी ने नामांकन से संबंधित प्रक्रिया का हवाला दिया और 38 हजार रुपए ट्रांसफर करने को बोला. उत्साह में आकर प्रधान ने अपने बेटे दीनू उर्फ पदम सुमन की मदद से बताए गए बैंक खाते में 38 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन कुछ ही देर बाद जब उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार से बात की, तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ.

भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें भी उसी दिन एक फोन आया था, जिसमें संभावित प्रत्याशियों की सूची और मोबाइल नंबर मांगे गए थे. उन्होंने कुछ नाम साझा किए, जिनमें मोरपाल सुमन का नाम भी था. इसी जानकारी का फायदा उठाकर ठगों ने ठगी को अंजाम दिया.

प्रधान मोरपाल सुमन को जैसे ही ठगी का पता चला, तो उन्होंने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई. इसके बाद बैंक ने तुरंत ट्रांसफर किए गए पैसे को संबंधित खाते में होल्ड कर दिया. पुलिस और साइबर क्राइम टीम इस मामले की जांच में जुटी हुई है.