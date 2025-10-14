भाया ने शुभ मुहूर्त में किया नामांकन, अब 15 को रंधावा-डोटासरा और जूली करेंगे शक्ति प्रदर्शन

Anta By-election: राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को अपना प्रत्याशी बनाया है. प्रमोद जैन भाया की ओर से कल अपना नामांकन पत्र भर दिया गया है. बताया जा रहा है कि शुभ मुहूर्त के अनुसार प्रमोद जैन भाया ने कल अपना नामांकन भरा था.

मुहूर्त को देखकर भाया ने बिना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नामांकन दाखिला कर तो दिया, लेकिन 15 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से बड़ी रैली का अंता में आयोजन किया जा रहा है. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के नेता कल अंता रैली में शामिल होंगे.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नामांकन रैली अलग बात होती है, नामांकन दाखिला करना अलग बात होती है. कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने मुहूर्त के हिसाब से नामांकन भर दिया है. पार्टी की ओर से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है ये कोई नई बात नहीं है, मुहूर्त के हिसाब से सभी लोग भरते हैं.

बीजेपी पर तंज कसते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी ने तो अभी किसी को प्रत्याशी ही नहीं बनाया है, वो कैसे भरेंगे. कल नामांकन रैली है हम सब लोग वहां पर जाएंगे और हम जीतेंगे.

बता दें कि अंता विधानसभा उप चुनाव के लिए 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जिनकी 23 अक्टूबर को संमिक्षा की जाएगी और 27 अक्टूबर तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे. जिसके बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा. वहीं 11 नवंबर को मतदान होगा.