Rajasthan Politics News: प्रमोद जैन भाया के लिए विभीषण बने कमल राठौर, मोर्चा खोलते ही बढ़ गई मुश्किलें

Rajasthan Politics: अंता उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पहले नरेश मीणा ने भाया पर आरोप लगाए, अब उनके करीबी रहे पूर्व नगर परिषद बारां चेयरमैन कमल राठौर ने गंभीर आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 24, 2025, 06:43 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 06:43 PM IST

Anta By Election: अंता उपचुनाव के रण में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले नरेश मीणा ने भाया के लिए चुनौती पेश की, और अब उनके करीबी रहे पूर्व नगर परिषद बारां के चेयरमैन कमल राठौर ने मोर्चा खोल दिया है. राठौर ने भ्रष्टाचार, अवैध खनन और झूठे मुकदमों जैसे गंभीर आरोप लगाकर भाया को घेरा है. यह त्रिकोणीय मुकाबला अब जातिगत और राजनीतिक समीकरणों से और जटिल हो गया है.

भाया के करीबी से विरोधी बने
कभी प्रमोद जैन भाया के सबसे भरोसेमंद साथी रहे कमल राठौर ने अंता उपचुनाव के बीच भाया के खिलाफ मोर्चा खोला. राठौर को भाया ने नगर परिषद बारां का उपसभापति बनाया और ढाई साल बाद सभापति की कमान सौंपी थी. लेकिन कांग्रेस शासन में भाया के खनन और गौपालन मंत्री रहते दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए. अब राठौर भाया के लिए कांटा बन गए हैं. उन्होंने भ्रष्टाचार, अवैध खनन और घोटालों के आरोप लगाए हैं, जो भाया की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं.

भाया के समीकरण बिगाड़े
इससे पहले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने भी भाया पर गंभीर आरोप लगाकर उनकी मुश्किलें बढ़ाईं. मीणा समाज में नरेश का मजबूत जनाधार भाया के लिए चुनौती बना है. दोनों ने मिलकर भाया के खिलाफ आरोपों का जाल बिछाया है, जो कांग्रेस की स्थिति को कमजोर कर सकता है. नरेश का कहना है कि भाया ने क्षेत्र की अनदेखी की, जिसके चलते वे मैदान में उतरे.

त्रिकोणीय मुकाबले के चार फैक्टर

बीजेपी प्रत्याशी की साफ छवि: मोरपाल सुमन की निर्विवाद छवि वोटरों को आकर्षित कर रही है.

नरेश मीणा का जनाधार: मीणा समाज में उनकी मजबूत पकड़ भाया के वोट काट सकती है.

जातिगत समीकरण बिगाड़: पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल के निर्दलीय उतरने से भाया की स्थिति कमजोर हुई.

आरोपों का दबाव: नरेश और कमल के गंभीर आरोपों ने भाया को घेर लिया है.

कड़ा मुकाबला और सियासी उलटफेर
अंता उपचुनाव अब बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीयों के बीच कड़ा मुकाबला बन गया है. भाया के लिए इन आरोपों और बागियों की चुनौती भारी पड़ सकती है. वोटिंग से पहले स्थिति और साफ होगी, लेकिन मौजूदा हालात में भाया के लिए राह आसान नहीं दिख रही.

