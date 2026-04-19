/700 किलोमीटर दूर घर बैठे बारां का सरकारी स्कूल चला रहा प्रिंसिपल, ऑनलाइन क्लास लेकर बच्चों की पढ़ाई का उड़ा रहा मजाक

Baran News: राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खटका में शिक्षा व्यवस्था की बुरी तस्वीर सामने आई है. यहाँ के प्राचार्य भंवरलाल शर्मा महीनों से स्कूल में गायब हैं. हैरानी की बात यह है कि वे करीब 600-700 किलोमीटर दूर गंगानगर जिले में अपने घर बैठे हुए डिजिटल तरीके से स्कूल चला रहे हैं. उनकी इस लापरवाही का सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब आदिवासी छात्रों को भुगतना पड़ रहा है.



प्राचार्य की अनुपस्थिति से स्कूल हुआ ठप

प्राचार्य भंवरलाल शर्मा लंबे समय से विद्यालय में नहीं आ रहे हैं. वे गंगानगर से ही ऑनलाइन अटेंडेंस लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और वहीं से स्कूल का प्रशासनिक कामकाज संभालने का दावा कर रहे हैं. धरातल पर स्थिति पूरी तरह अलग है. स्कूल भगवान भरोसे चल रहा है. न तो नियमित क्लासेस हो रही हैं और न ही प्रशासनिक काम समय पर हो पा रहे हैं.



छात्रों का भविष्य अधर में लटका

प्राचार्य की गैरमौजूदगी का सबसे बुरा असर छात्रों पर पड़ रहा है. दर्जनों छात्र ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) के लिए स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्राचार्य के हस्ताक्षर न होने के कारण TC जारी नहीं हो पा रहा है. कई बच्चों का दूसरे स्कूलों में एडमिशन अटक गया है. अभिभावक चिंतित हैं कि अगर समय पर TC नहीं मिला तो उनका पूरा शैक्षणिक सत्र बर्बाद हो जाएगा.



शिक्षकों पर भी पड़ रहा बुरा असर

स्कूल स्टाफ भी प्राचार्य के रवैये से बेहद परेशान है. आरोप है कि प्राचार्य घर बैठे ऑनलाइन नोटिस जारी करते रहते हैं. जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए शिक्षकों को बारां से गंगानगर तक का लंबा और महंगा सफर तय करना पड़ रहा है. कई शिक्षक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की मनमानी से उनका कामकाजी माहौल पूरी तरह बिगड़ गया है.



ग्रामीणों ने उठाई आवाज, विभाग चुप

इस गंभीर मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीण और अभिभावक अब चुप नहीं बैठे हैं. उन्होंने सरपंच, ग्राम सचिव, जिला कलेक्टर और शिक्षा मंत्री को लिखित शिकायतें भेजी हैं. लेकिन अब तक शिक्षा विभाग या प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है कि एक प्राचार्य महीनों से स्कूल नहीं आ रहा है?

बायोमेट्रिक और ऑनलाइन सिस्टम की खामी उजागर

इस घटना ने सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस और ऑनलाइन सिस्टम की खामियों को भी उजागर कर दिया है. प्राचार्य इसका फायदा उठाकर सरकारी खजाने से वेतन ले रहे हैं, जबकि स्कूल की व्यवस्था पूरी तरह अस्त-व्यस्त है. आदिवासी क्षेत्र के इन गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कौन कर रहा है, यह सवाल पूरे शिक्षा विभाग पर उठ रहा है.



ग्रामीणों की चेतावनी

ग्रामीणों और अभिभावकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं की गई और दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे. उन्होंने मांग की है कि प्राचार्य भंवरलाल शर्मा को तुरंत उनके पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए.

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