अंता में झोलाछाप डॉक्टरों की मनमानी, एक्सपायरी दवाओं से मरीजों की जिंदगी से कर रहे खिलवाड़

Baran News: बारां जिले के अंता क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर बिना किसी डर के मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. चिकित्सा विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई न होने के कारण इनके हौसले दिन-ब-दिन बुलंद हो रहे हैं.



मासूम की जान पर बनी आफत

पलायथा के एक निजी क्लिनिक में डेढ़ माह के मासूम को एक्सपायरी दवा देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़ित बच्चे के पिता के अनुसार, बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे क्लिनिक में दिखाया गया, जहां दी गई दवा के बाद बच्चे की हालत और बिगड़ गई. बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगा, और जांच करने पर पता चला कि दी गई दवा एक्सपायरी थी.



पहले भी हो चुकी है लापरवाही

यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी अंता में एक निजी क्लिनिक में गलत इंजेक्शन लगने से एक युवक की मौत हो चुकी है. इसके बावजूद चिकित्सा विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे और केवल दिखावे की कार्रवाई कर मामले को दबा दिया जाता है.

पुलिस में दर्ज हुआ मामला

मासूम के पिता ने अंता थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है. अब सभी की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं कि वह इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाती है. चिकित्सा विभाग की चुप्पी और झोलाछाप डॉक्टरों की मनमानी से क्षेत्र में मरीजों की जान जोखिम में बनी हुई है.