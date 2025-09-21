अगर गढ़ प्रांगण में बना सुलभ शौचालय, तो आने वाले चुनाव में पार्टी को होगा भारी नुकसान, बारां-अंता में माली समाज ने किया जोरदार विरोध

Baran news: बारां जिले के अंता में नगर पालिका द्वारा गढ़ प्रांगण में सुलभ शौचालय के निर्माण का माली समाज ने विरोध किया है. उनका कहना है कि इससे उनकी कुल देवी सती माता के पावन स्थान की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी.
Baran News: बारां जिले के अंता में नगर पालिका द्वारा गढ़ प्रांगण में बनाए जा रहे सुलभ शौचालय के निर्माण का माली समाज ने पुरजोर विरोध किया है. माली समाज का कहना है कि गढ़ प्रांगण में रामलीला मंच के पास उनकी कुल देवी सती माता का पावन स्थान स्थित है. इस स्थान के समीप शौचालय का निर्माण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.
धार्मिक स्थल की पवित्रता पर सवाल
माली समाज के लोगों का मानना है कि शौचालय का निर्माण उनकी कुल देवी के स्थान की पवित्रता को भंग करेगा. उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन शौचालय का निर्माण वहां की आस्था को आहत करेगा. इसलिए समाज ने नगर पालिका के इस निर्णय का कड़ा विरोध करने का निर्णय लिया है.
विरोध की व्यापकता और समर्थन
माली समाज ने चेतावनी दी है कि अगर शौचालय निर्माण का कार्य नहीं रोका गया, तो इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा. उन्होंने साफ कहा है कि यह मुद्दा स्थानीय राजनीति को प्रभावित करेगा और संबंधित पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. कोटा, बारां और बूंदी जिलों के माली समाज के लोगों ने भी इस विरोध में शामिल होकर अपना समर्थन जताया है.
तामखेड़ा चारागाह आंदोलन से जुड़ाव
माली समाज इस समय तामखेड़ा की चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर 76 दिनों से धरने पर बैठा हुआ है. समाज के लोगों ने बताया कि वे अपनी सभी मांगों पर अड़े रहेंगे और गढ़ प्रांगण में शौचालय निर्माण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे. उनका कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाता.
