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बारां में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार परिवार, हादसे में दंपती के पैर टूटे, बच्चे घायल

Rajasthan Accident: बारां जिले में अटरू थाना मुख्यालय के समीप 56 नंबर रेलवे अंडरपास के पास रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती और उनके दो मासूम बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी.

Edited byAman SinghReported byRam Mehta
Published: May 31, 2026, 06:02 PM|Updated: May 31, 2026, 06:02 PM
बारां में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार परिवार, हादसे में दंपती के पैर टूटे, बच्चे घायल
Image Credit: Rajasthan Accident

Rajasthan Accident: राजस्थान के बारां जिले में अटरू थाना मुख्यालय के समीप 56 नंबर रेलवे अंडरपास के पास रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती और उनके दो मासूम बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी. ट्रक चालक द्वारा लापरवाही और गफलत से वाहन चलाने के कारण हादसा हुआ.

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चालक और उसकी पत्नी के पैरों में गंभीर फ्रैक्चर हो गए, जबकि उनके दो बच्चे भी चोटिल हुए हैं. घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. अकलेरा निवासी जोधराज बागड़ी रविवार दोपहर अपनी पत्नी गायत्री बागड़ी, 8 वर्षीय बेटी अक्षिता और 5 वर्षीय बेटे विशांग के साथ बाइक पर सवार होकर अटरू आए थे.

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वे यहां 56 नंबर फाटक कॉलोनी में रहने वाले अपने भाई ब्रजमोहन बागड़ी के घर एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. ​इसी दौरान पास ही स्थित वेयरहाउस से गेहूं खाली करके निकल रहे एक ट्रक के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को चपेट में ले लिया.

हादसे में जोधराज और उनकी पत्नी गायत्री के पैरों में गंभीर फ्रैक्चर आए हैं, जिससे वे लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े. वहीं दोनों मासूम बच्चे भी घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही अटरू थाने से सहायक पुलिस निरीक्षक वीरेंद्र पूनिया और ओमप्रकाश तुरंत जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को तुरंत जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां उनका उपचार जारी है. अटरू थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ गफलत और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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