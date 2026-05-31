/बारां में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार परिवार, हादसे में दंपती के पैर टूटे, बच्चे घायल

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Rajasthan Accident: बारां जिले में अटरू थाना मुख्यालय के समीप 56 नंबर रेलवे अंडरपास के पास रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती और उनके दो मासूम बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी.
Rajasthan Accident: राजस्थान के बारां जिले में अटरू थाना मुख्यालय के समीप 56 नंबर रेलवे अंडरपास के पास रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती और उनके दो मासूम बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी. ट्रक चालक द्वारा लापरवाही और गफलत से वाहन चलाने के कारण हादसा हुआ.
टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चालक और उसकी पत्नी के पैरों में गंभीर फ्रैक्चर हो गए, जबकि उनके दो बच्चे भी चोटिल हुए हैं. घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. अकलेरा निवासी जोधराज बागड़ी रविवार दोपहर अपनी पत्नी गायत्री बागड़ी, 8 वर्षीय बेटी अक्षिता और 5 वर्षीय बेटे विशांग के साथ बाइक पर सवार होकर अटरू आए थे.
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वे यहां 56 नंबर फाटक कॉलोनी में रहने वाले अपने भाई ब्रजमोहन बागड़ी के घर एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान पास ही स्थित वेयरहाउस से गेहूं खाली करके निकल रहे एक ट्रक के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को चपेट में ले लिया.
हादसे में जोधराज और उनकी पत्नी गायत्री के पैरों में गंभीर फ्रैक्चर आए हैं, जिससे वे लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े. वहीं दोनों मासूम बच्चे भी घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही अटरू थाने से सहायक पुलिस निरीक्षक वीरेंद्र पूनिया और ओमप्रकाश तुरंत जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे.
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को तुरंत जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां उनका उपचार जारी है. अटरू थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ गफलत और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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