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बारां में चारागाह भूमि को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 महिला समेत 11 लोग घायल

Baran News: बारां के छीपाबड़ौद तहसील क्षेत्र में सुबह चारागाह भूमि को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. विवाद में दोनों पक्षों के कुल 11 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 महिलाएं और 9 पुरुष शामिल हैं.

Edited byAman SinghReported byRam Mehta
Published: Jun 23, 2026, 06:50 PM|Updated: Jun 23, 2026, 06:50 PM
बारां में चारागाह भूमि को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 महिला समेत 11 लोग घायल
Image Credit: Baran News

Baran News: राजस्थान के बारां के छीपाबड़ौद तहसील क्षेत्र के उतावली गांव में मंगलवार सुबह चारागाह भूमि को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी-गंडासियों से मारपीट शुरू हो गई. घटना में दोनों पक्षों के कुल 11 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 महिलाएं और 9 पुरुष शामिल हैं.

घटना आज सुबह करीब 8 बजे की है. चारागाह भूमि को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. विवाद बढ़ने पर दोनों ओर से मारपीट हुई, जिससे कई लोगों के सिर, हाथ और पैरों में चोटें आईं. घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छीपाबड़ौद लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

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घायलों में एक पक्ष से डाली बाई, रामप्रसाद, नरेंद्र, त्रिलोक, सोनू, मोनू एवं गुड्डी बाई शामिल हैं. वहीं दूसरे पक्ष से लक्ष्मीचंद, पुष्करराज, जगदीश और हरीश घायल हुए हैं. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. एएसआई इस्लाम खान ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा विवाद के कारणों की पड़ताल की जा रही है. वहीं एक पक्ष ने सही उपचार नहीं करने का चिकित्सक पर आरोप लगाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छीपाबड़ौद पर आधे घंटे तक जाम लगा दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई.

पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर समझाइश कर जाम खुलवाया परिजनों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. वहीं एएसआई इस्लाम खान ने बताया कि पहले प्राथमिक उपचार के उपरांत दोनों पक्षों के दो-दो गंभीर घायलों को बारां रेफर कर दिया गया था. नाराजगी उपरांत सभी घायलों को बारां रेफर किया गया है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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