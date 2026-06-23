/बारां में चारागाह भूमि को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 महिला समेत 11 लोग घायल

Baran News: राजस्थान के बारां के छीपाबड़ौद तहसील क्षेत्र के उतावली गांव में मंगलवार सुबह चारागाह भूमि को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी-गंडासियों से मारपीट शुरू हो गई. घटना में दोनों पक्षों के कुल 11 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 महिलाएं और 9 पुरुष शामिल हैं.

घटना आज सुबह करीब 8 बजे की है. चारागाह भूमि को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. विवाद बढ़ने पर दोनों ओर से मारपीट हुई, जिससे कई लोगों के सिर, हाथ और पैरों में चोटें आईं. घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छीपाबड़ौद लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

घायलों में एक पक्ष से डाली बाई, रामप्रसाद, नरेंद्र, त्रिलोक, सोनू, मोनू एवं गुड्डी बाई शामिल हैं. वहीं दूसरे पक्ष से लक्ष्मीचंद, पुष्करराज, जगदीश और हरीश घायल हुए हैं. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. एएसआई इस्लाम खान ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा विवाद के कारणों की पड़ताल की जा रही है. वहीं एक पक्ष ने सही उपचार नहीं करने का चिकित्सक पर आरोप लगाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छीपाबड़ौद पर आधे घंटे तक जाम लगा दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई.

पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर समझाइश कर जाम खुलवाया परिजनों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. वहीं एएसआई इस्लाम खान ने बताया कि पहले प्राथमिक उपचार के उपरांत दोनों पक्षों के दो-दो गंभीर घायलों को बारां रेफर कर दिया गया था. नाराजगी उपरांत सभी घायलों को बारां रेफर किया गया है.

