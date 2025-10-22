नग्न अवस्था में बिना सिर के मिला युवक का शव! जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: राजस्थान के बारां जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र के टकरिया ढाणी के पास पार्वती नदी में नग्न अवस्था में एक बिना सिर के शव मिला है. युवक का सिर कटा और नग्न अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

शव को ऐसी स्थिति में देखकर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलने पर किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर बारां अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

मृतक युवक के दाहिने हाथ में काला धागा बंधा हुआ था और उसके दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे. पुलिस इन निशानों के आधार पर मृतक का पहचान करने के प्रयास में जुटी है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

भीलवाड़ा के एक होटल में अश्लीलता करते युवक युवती का वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो प्रताप नगर थाना क्षेत्र के गांधी नगर स्थित होटल गोपाल का बताया जा रहा है. वीडियो में एक युवक-युवती आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे. गांधी नगर घनी आबादी क्षेत्र में स्थित होटल के खिलाफ क्षेत्रवासियों में रोष है.

स्थानीय लोगों ने होटल में चल रही अनैतिक गतिविधियों पर रोक की मांग उठाई है. क्षेत्रवासियों का आरोप है कि अवैध और अनैतिक गतिविधियों के चलते गोपाल होटल कई बार विवादों में रहा, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से रोष बढ़ रहा. प्रताप नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.