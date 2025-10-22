Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नग्न अवस्था में बिना सिर के मिला युवक का शव! जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र के टकरिया ढाणी के पास पार्वती नदी में नग्न अवस्था में एक बिना सिर के शव मिला है. युवक का सिर कटा और नग्न अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 22, 2025, 12:03 AM IST | Updated: Oct 22, 2025, 12:03 AM IST

Trending Photos

भाई दूज पर बनाएं राजस्थानी घेवर, रिश्तों में घोलें प्यार का मिठास
9 Photos
rajasthani ghevar

भाई दूज पर बनाएं राजस्थानी घेवर, रिश्तों में घोलें प्यार का मिठास

क्या आप जानते हैं, राजस्थानी में भाईदूज की शुभकामाएं कैसे देते हैं?
7 Photos
Bhai dooj 2025

क्या आप जानते हैं, राजस्थानी में भाईदूज की शुभकामाएं कैसे देते हैं?

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! शेखावाटी समेत इन संभागों में बूंदाबांदी का अलर्ट
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! शेखावाटी समेत इन संभागों में बूंदाबांदी का अलर्ट

भाई दूज पर लगाएं ये राजस्थानी मेहंदी डिजाइन, बढ़ जाएगी हाथों की सुंदरता
7 Photos
Bhai dooj 2025

भाई दूज पर लगाएं ये राजस्थानी मेहंदी डिजाइन, बढ़ जाएगी हाथों की सुंदरता

नग्न अवस्था में बिना सिर के मिला युवक का शव! जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: राजस्थान के बारां जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र के टकरिया ढाणी के पास पार्वती नदी में नग्न अवस्था में एक बिना सिर के शव मिला है. युवक का सिर कटा और नग्न अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

शव को ऐसी स्थिति में देखकर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलने पर किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर बारां अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मृतक युवक के दाहिने हाथ में काला धागा बंधा हुआ था और उसके दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे. पुलिस इन निशानों के आधार पर मृतक का पहचान करने के प्रयास में जुटी है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

भीलवाड़ा के एक होटल में अश्लीलता करते युवक युवती का वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो प्रताप नगर थाना क्षेत्र के गांधी नगर स्थित होटल गोपाल का बताया जा रहा है. वीडियो में एक युवक-युवती आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे. गांधी नगर घनी आबादी क्षेत्र में स्थित होटल के खिलाफ क्षेत्रवासियों में रोष है.

स्थानीय लोगों ने होटल में चल रही अनैतिक गतिविधियों पर रोक की मांग उठाई है. क्षेत्रवासियों का आरोप है कि अवैध और अनैतिक गतिविधियों के चलते गोपाल होटल कई बार विवादों में रहा, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से रोष बढ़ रहा. प्रताप नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBaran Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news