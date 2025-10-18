बारां में धनतेरस पर खुला घोटाला! रिश्वत लेते पकड़े गए नगर परिषद आयुक्त और सहायक अधिकारी

ACB Action In Baran: राजस्थान के बारां जिले में एसीबी की टीम ने नगर परिषद बारां के आयुक्त मोती शंकर नागर व सहायक अग्निशमन अधिकारी उवेश शेख, दो लाख पचास हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार किया है.

एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर हुई कार्रवाई

जयपुर एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी कोटा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए मोती शंकर नागर आयुक्त व सहायक अग्निशमन अधिकारी उवेश शेख नगर परिषद बारां को दो लाख पचास हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया.

क्या बोले अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस?

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा को 09 अक्टूबर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी को व्यापार करने में परेशान नही करने की एवज मे आरोपियो द्वारा 5 लाख रुपए रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है. शिकायत पर 15 अक्टूबर व 17 अक्टूबर को रिश्वत मांगने का सत्यापन कराया गया.

गिरफ्तारी कर आगे मामले की हो रही है जांच

सत्यापन के पश्चात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा, उप महानिरीक्षक पुलिस आनन्द शर्मा के सुपरविजन तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में आज उप अधीक्षक पुलिस एसीबी ताराचन्द कोटा के नेतृत्व मे ट्रेप की कार्रवाई की गई. परिवादी से उवेश शेख ने अपने कार्यालय मे दो लाख पचास हजार रुपये रिश्वत प्राप्त की तथा कार्यालय परिसर में खडी अपनी स्कूटी की डिक्की मे रिश्वत राशि रख कर रवाना होते हुए उसे ट्रेप दल द्वारा रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया तथा सरकारी निवास से मोती शंकर नागर आयुक्त को डिटेन किया गया. एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है.

