/'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

Rajasthan Crime News: बारां जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया है. यहां 27 मई की रात सीताबाड़ी मेले में परिजनों से बिछड़ी एक युवती के साथ दुष्कर्म और अपहरण जैसी वारदात का आरोप लगा है. घटना के बाद से पीड़िता और उसका परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है.

जानकारी के मुताबिक, युवती मेले में अपने परिवार के साथ आई थी, लेकिन भीड़ के बीच वह परिजनों से बिछड़ गई. परिजनों को ढूंढते समय कुछ युवकों ने उस पर फब्तियां कसनी शुरू कर दीं. इसी दौरान प्रेम नाम का एक व्यक्ति वहां पहुंचा और युवती को भरोसा दिलाया कि वह उसे सुरक्षित घर पहुंचा देगा. परिवार से दूर और परेशान युवती ने उस व्यक्ति पर भरोसा कर लिया. आरोप है कि वह उसे बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठाकर शॉर्टकट रास्ते के नाम पर सिलोरा के जंगल की ओर ले गया. वहां ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया. इस दौरान युवती के कपड़े भी फट गए और वह खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती रही.

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इसके बाद भी मामला यहीं नहीं रुका. आरोप है कि आरोपी उसे एक कमरे में ले गया, जहां अगले दिन तक उसके साथ गलत हरकतें करता रहा. इसके बाद शाम के समय उसे धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो अंजाम बुरा होगा. इसी डर के चलते आरोपी ने उसे गांव की पुलिया के पास छोड़ दिया. किसी तरह पीड़िता घर पहुंची और पूरी घटना अपने परिजनों को बताई. इसके बाद परिवार तुरंत उसे लेकर केलवाड़ा थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई.

लेकिन परिजनों का आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के चार दिन बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. उनका कहना है कि आरोपी के परिवार की तरफ से लगातार समझौते का दबाव बनाया जा रहा है और धमकियां भी दी जा रही हैं, जिससे वे काफी डरे हुए हैं. परिवार ने अब इस मामले में उच्च अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है. पीड़िता और उसके परिजनों ने शाहाबाद डीएसपी से मिलकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है, ताकि आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाई जा सके और उन्हें न्याय मिल सके.