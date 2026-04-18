/रास्ते में रोक कर कांग्रेसी नेताओं ने युवक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला! मौत के बाद इलाके में दहशत

Rajasthan Crime: बारां में देर रात शहर के शिवाजी कॉलोनी लाल बाई चौक में बदमाशों ने एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें युवक की मौत ही गई.
Rajasthan Crime: राजस्थान के बारां में देर रात शहर के शिवाजी कॉलोनी लाल बाई चौक में बदमाशों ने एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें युवक की मौत ही गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले जांच शुरू कर दी है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया गया है.
कोतवाली एएसआई रफीक ने बताया कि शुक्रवार देर रात शिवाजी कॉलोनी क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने मनीष शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी शिवाजी कॉलोनी बारां पर चाकू से हमला कर दिया. इसमें मनीष शर्मा की मौत हो गई. मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है.
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पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. फिलहाल हमलवार फरार है. पुलिस टीमें हमलावरों की तलाश में जुट गई है. पुलिस ने बताया कि पुरुषोत्तम शर्मा की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा अंबेडकर सर्किल से नारेड़ा रोड होते हुए घर की तरफ आ रहा था.
इस दौरान रास्ते में रोक कर कांग्रेसी नेता राजेंद्र गहलोत, कमल गहलोत, मुकेश यादव ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी. इनका आपसी में कोई प्रॉपर्टी का विवाद था. जिसको लेकर इस वारदात को अंजाम दिया. मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा.
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