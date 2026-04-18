Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /baran
  • /रास्ते में रोक कर कांग्रेसी नेताओं ने युवक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला! मौत के बाद इलाके में दहशत

रास्ते में रोक कर कांग्रेसी नेताओं ने युवक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला! मौत के बाद इलाके में दहशत

Rajasthan Crime: बारां में देर रात शहर के शिवाजी कॉलोनी लाल बाई चौक में बदमाशों ने एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें युवक की मौत ही गई.

Edited byAman SinghReported byRam Mehta
Published: Apr 18, 2026, 09:39 PM|Updated: Apr 18, 2026, 09:39 PM
रास्ते में रोक कर कांग्रेसी नेताओं ने युवक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला! मौत के बाद इलाके में दहशत
Image Credit:

Rajasthan Crime: राजस्थान के बारां में देर रात शहर के शिवाजी कॉलोनी लाल बाई चौक में बदमाशों ने एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें युवक की मौत ही गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले जांच शुरू कर दी है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया गया है.

कोतवाली एएसआई रफीक ने बताया कि शुक्रवार देर रात शिवाजी कॉलोनी क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने मनीष शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी शिवाजी कॉलोनी बारां पर चाकू से हमला कर दिया. इसमें मनीष शर्मा की मौत हो गई. मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है.

पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. फिलहाल हमलवार फरार है. पुलिस टीमें हमलावरों की तलाश में जुट गई है. पुलिस ने बताया कि पुरुषोत्तम शर्मा की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा अंबेडकर सर्किल से नारेड़ा रोड होते हुए घर की तरफ आ रहा था.

इस दौरान रास्ते में रोक कर कांग्रेसी नेता राजेंद्र गहलोत, कमल गहलोत, मुकेश यादव ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी. इनका आपसी में कोई प्रॉपर्टी का विवाद था. जिसको लेकर इस वारदात को अंजाम दिया. मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
rajasthan crime
rajasthan news
Baran News

About the Author

Aman Singh

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रास्ते में रोक कर कांग्रेसी नेताओं ने युवक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला! मौत के बाद इलाके में दहशत

रास्ते में रोक कर कांग्रेसी नेताओं ने युवक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला! मौत के बाद इलाके में दहशत

rajasthan crime
2

हीटवेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जिला अस्पताल में 20 बेड का स्पेशल AC वार्ड तैयार

Dungarpur News
3

दुकानदार पर हमला मामले में कार्रवाई तेज, चूरू पुलिस ने तीसरे आरोपी को दबोचा

rajasthan crime
4

अलवर में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बुजुर्ग मजदूर की मौत

Alwar Accident
5

जहां नहाते ही मिलता है मोक्ष! परशुराम जयंती पर मेवाड़ का हरिद्वार बना श्रद्धालुओं का केंद्र

chittorgarh News