बारां में दिनदहाड़े दो बाइकों पर सवार 5–7 नकाबपोशों ने पूर्व पार्षद पर किया जानलेवा हमला, गंभीर घायल

Rajasthan News: बारां में दिनदहाड़े तलवाड़ा रोड कॉलोनी में 5–7 नकाबपोशों ने पूर्व पार्षद उमेश नागर पर लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. वहीं, अवैध खनन के खिलाफ कोटा टीम ने छापेमारी कर 4.08 लाख रुपए का जुर्माना वसूला.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ram Mehta
Published: Jan 23, 2026, 07:59 PM IST | Updated: Jan 23, 2026, 07:59 PM IST

Baran News: बारां शहर के तलवाड़ा रोड स्थित एक कॉलोनी में खड़े पूर्व पार्षद एवं प्रॉपर्टी व्यवसायी उमेश नागर पर आज 5–7 नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया. बदमाश दो बाइकों पर सवार होकर आए और उमेश नागर को घेरकर उन पर लाठी-डंडों, सरिए व धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए. हमले में पूर्व पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायल उमेश नागर को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

इधर, घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थानाधिकारी योगेश चौहान जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. साथ ही संभावित ठिकानों पर दबिश देने की कार्रवाई भी जारी है. घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल समेत कई लोग अस्पताल पहुंचे और घायल का हालचाल जाना. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

बारां में अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ कोटा माइनिंग विजिलेंस टीम ने बारां जिले में सघन अभियान चलाया. बारां खनन विभाग की मिली भगत से अवैध खनन की सूचना कोटा से आई टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया.

एडीएम कोटा के निर्देशन में माइंस फोरमैन निकिता जैन के नेतृत्व में की गई. इस कार्रवाई में अलग-अलग स्थानों पर छापे मारकर कुल करीब 4 लाख 8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.
पहली कार्रवाई बारां-किशनगंज हाइवे पर की गई. यहां काली बजरी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोका गया. वाहन चालक से वैध रवन्ना और दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका. इस पर टीम ने ट्रैक्टर-ट्रॉली पर 1 लाख 28 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

दूसरी कार्रवाई अटरू रोड पर हुई. जहां मैसेनरी स्टोन से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की. इस वाहन पर 26 हजार 800 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसे मौके पर जमा करवाने के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली को रिलीज कर दिया गया. दोनों मामलों में कुल 1 लाख 54 हजार 800 रुपए का जुर्माना वसूला गया.

चारागाह भूमि पर अवैध खनन, डंपर के वायर भी काटे माइनिंग टीम ने नारेड़ा गांव में भी कार्रवाई की. यहां चरागाह भूमि पर अवैध मिट्टी खनन करते हुए एक डंपर और पोकलेन मशीन को जब्त किया गया. टीम ने करीब 2 लाख 53 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. माइंस फोरमैन निकिता जैन ने बताया की नारेड़ा गांव में सड़क निर्माण में उपयोग के लिए अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा था.

पहले तो संवेदक ने जब्त वाहनों का जुर्माना मौके पर जमा करवाने की बात कही. इसके बाद टालमटोल करने लगा. कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति आया. जो अपने आप को सरपंच बता रहा था. और उसके कुछ साथी मौके पर पहुंच गए. जो उनसे कहासुनी करने लगे और रास्ते में वाहन खड़ा कर राजकार्य में बाधा डालने का प्रयास किया. वहीं खननकर्ताओं ने जब्त किए गए डंपर के वायर भी काट दिए, ताकि टीम डंपर को थाने नहीं ले जा सके. इसके बाद देर शाम तक टीम जब्त डंपर को थाने ले जाने के लिए प्रयास में जुटी रही. टीम के साथ नरेंद्र सिंह सहित बॉर्डर होमगार्ड विजेंद्र सिंह और रविंद्र सिंह मौजूद रहे. एडीएम कोटा अविनाश कुलदीप ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

