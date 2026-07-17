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बारां के सरकारी स्कूल में मचा हड़कंप! दूषित मिड-डे-मील खाने से 2 दर्जन बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती

Rajasthan News: बारां के सरकारी स्कूल में दूषित मिड-डे-मील खाने से करीब दो दर्जन बच्चे बीमार हो गए. बदबूदार भोजन के बाद बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और घबराहट की शिकायत हुई. सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज जारी है. वहीं अलवर में 11वीं के छात्र की हत्या से सनसनी फैल गई.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRam Mehta
Published: Jul 17, 2026, 08:27 PM|Updated: Jul 17, 2026, 08:27 PM
बारां के सरकारी स्कूल में मचा हड़कंप! दूषित मिड-डे-मील खाने से 2 दर्जन बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती
Image Credit: बारां में दूषित मिड-डे-मील खाने से 2 दर्जन बच्चे बीमार हुए.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Baran News: राजस्थान के बारां जिले से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है. यहां एक सरकारी स्कूल में मिड-डे-मील खाने के बाद करीब दो दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और घबराहट जैसी शिकायतें होने लगीं. घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में बीमार बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

दूषित खाना खाने से बिगड़ी बच्चों की तबीयत
जानकारी के अनुसार, मामला बारां जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवपुरा का है. बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्चों के लिए तैयार किए गए मिड-डे-मील की सामग्री खराब और बदबूदार थी. इसी सामग्री से तैयार भोजन खाने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने लगी. कुछ ही देर में कई बच्चों ने पेट दर्द, उल्टी और जी मचलने जैसी शिकायतें शुरू कर दीं. देखते ही देखते करीब 20 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए.

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अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चे, डॉक्टरों ने शुरू किया इलाज
घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रशासन हरकत में आया और बीमार बच्चों को तुरंत मोठपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. बच्चों के अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया. लगातार बच्चों को एंबुलेंस और अन्य वाहनों से अस्पताल लाया गया. फिलहाल डॉक्टर बच्चों की हालत पर नजर बनाए हुए हैं. वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में अभिभावक भी अस्पताल पहुंच गए.

खाने की गुणवत्ता पर उठे सवाल
इस घटना के बाद स्कूल में मिलने वाले मिड-डे-मील की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों के भोजन में लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती. वहीं, प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर खराब सामग्री स्कूल तक कैसे पहुंची और भोजन तैयार करने में किस स्तर पर लापरवाही हुई.

अलवर में 11वीं के छात्र की हत्या से हड़कंप
वहीं दूसरी ओर राजस्थान के अलवर जिले से भी एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 11वीं कक्षा के छात्र की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, तुषार कुमार नाम का छात्र पिछले दो दिनों से लापता था. वह कुछ दोस्तों के साथ घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा.

पहाड़ियों के पास मिला छात्र का शव
परिजनों और पुलिस की तलाश के बाद छात्र का शव नौगांवा थाना क्षेत्र की पहाड़ियों के पास मिला. पुलिस के मुताबिक, छात्र के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और गोली लगने की बात भी सामने आई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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