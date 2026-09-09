/‘वो मेरी पत्नी है’... एक महिला पर दो पतियों का दावा, प्रेम विवाह या रुपए देकर शादी? विवाद में निकला चाकू

Baran News: बारां जिले के कवाई में खानपुर रोड स्टेट हाईवे पर एक महिला को लेकर दो युवकों के बीच करीब एक घंटे तक जमकर हंगामा हुआ. दोनों युवक महिला को अपनी-अपनी पत्नी बताते रहे. मामला इतना बढ़ गया कि एक युवक ने चाकू निकाल लिया और हाईवे पर जाम जैसे हालात बन गए. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को थाने ले गई. पूछताछ के बाद महिला ने अपने पति के साथ जाने की इच्छा जताई, जिसके बाद पुलिस ने उसे उसके साथ भेज दिया. वहीं, चाकू दिखाकर धमकाने के आरोप में दूसरे युवक को गिरफ्तार कर लिया गया.

पेट्रोल पंप के पास रोक लिया रास्ता

जानकारी के मुताबिक, नयागांव खोपर निवासी मुकेश अपनी पत्नी के साथ गऊघाट से नयागांव जा रहा था. इसी दौरान खानपुर रोड पर पेट्रोल पंप के पास बूढ़ादीत निवासी कपिल कुमार ने उनका रास्ता रोक लिया. आरोप है कि कपिल ने चाकू निकाल लिया और महिला को अपने साथ ले जाने की कोशिश की. उसने मुकेश को धमकाया भी.

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दोनों युवक महिला को बताते रहे पत्नी

इसके बाद मुकेश और कपिल के बीच बहस शुरू हो गई. कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए. दोनों युवक महिला को अपनी-अपनी पत्नी बताते रहे. कपिल का कहना था कि उसने महिला से प्रेम विवाह किया है और दोनों की कोर्ट मैरिज भी हुई है.

मुकेश ने बताया परिवार की सहमति से हुई शादी

वहीं, मुकेश का कहना था कि महिला उसकी पत्नी है और दोनों की शादी परिवार की सहमति से हुई थी. उसने दावा किया कि परिवार को पैसे देकर रीति-रिवाज के साथ शादी की गई थी. दोनों युवकों के अलग-अलग दावों के चलते मौके पर काफी देर तक विवाद चलता रहा और हाईवे पर भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई.

पुलिस महिला को थाने ले गई

हंगामे की सूचना मिलने पर कवाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ. इसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई. वहां महिला से पूरे मामले को लेकर पूछताछ की गई और उसकी इच्छा जानी गई.

महिला ने मुकेश के साथ जाने की इच्छा जताई

कवाई थाने के एएसआई आमिर खान के अनुसार, थाने में महिला ने अपने पति मुकेश के साथ ससुराल जाने की इच्छा जताई. महिला की इच्छा के बाद पुलिस ने उसे मुकेश के साथ भेज दिया. वहीं, कपिल कुमार को चाकू दिखाकर धमकाने और धारदार हथियार लेकर घूमने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

दस्तावेजों की भी जांच कर रही पुलिस

पुलिस अब दोनों पक्षों की ओर से किए जा रहे दावों और उनके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की जांच कर रही है. करीब एक घंटे तक चले इस विवाद के कारण हाईवे पर लोगों की भीड़ जुट गई थी और मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.