Rajasthan News: किसानों की मेहनत पर फिरा पानी! तुलाई हुई ठप, बारिश ने बढ़ाई मुसीबत

Anta Mandi News: हाड़ौती के बारां जिले के अंता खरीद केंद्र पर सरकारी सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है. पिछले 10 दिनों से अनाज की तुलाई पूरी तरह ठप पड़ी है, जिसके कारण हजारों क्विंटल अनाज खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है. शनिवार और रविवार को हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है.

बारदाने का संकट

अंता कृषि उपज मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसानों का कहना है कि प्रशासन बारदाने की कमी का बहाना बना रहा है. बता दें कि मंडी में 26 मार्च से तुलाई बंद है. किसान अपना घर-बार छोड़कर अनाज की बोरियों के साथ मंडी में डेरा डाले हुए हैं. साथ ही तपती धूप और अब बेमौसम बारिश के बीच किसानों का खाना-पीना और सोना मुश्किल हो गया है. चोरी के डर से किसान रातों को जागकर अपने माल की रखवाली करने को मजबूर हैं.

बारिश ने बढ़ाई मुसीबत

प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण शनिवार को अंता क्षेत्र में हल्की बारिश हुई. तिरपाल और पुख्ता इंतजाम न होने के कारण मंडी में खुले में पड़ा अनाज भीग गया. किसानों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते तुलाई कर ली होती, तो उनकी साल भर की मेहनत इस तरह बर्बाद नहीं होती.

प्रशासन अब भी मौन

तुलाई शुरू करवाने के लिए किसान हर संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा है. किसान पूर्व में प्रदर्शन कर एसडीओ (SDO) को ज्ञापन सौंप चुके हैं. वहीं क्षेत्रीय विधायक प्रमोद जैन भाया ने भी इस अव्यवस्था के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. इन सब के बावजूद शासन-प्रशासन की ओर से अब तक बारदाने की उपलब्धता और तुलाई शुरू करने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.

किसानों की गुहार

मंडी में फंसे किसानों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द बारदाने की व्यवस्था कर तुलाई शुरू की जाए. किसानों का कहना है कि यदि 7 अप्रैल को आने वाले अगले विक्षोभ से पहले फसल नहीं तुली, तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा.

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