/Rajasthan News: अंता में जल जीवन मिशन की बड़ी चोरी का खुलासा, 30 लाख के पाइप गुरुग्राम से बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

Anta Jal Jeevan Mission Pipe Chori: बारां के अंता में जल जीवन मिशन के तहत परवन-अकावद पेयजल परियोजना के करीब 30 लाख रुपए के पाइप चुराने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से चुराए गए 287 पाइप बरामद कर वारदात में इस्तेमाल किए गए ट्रक को भी जब्त कर लिया है. ये पाइप ग्राम खजूरना कलां एवं अकिड़ी से चुराए गए थे.

नाकाबंदी देख ट्रक छोड़ भागे थे बदमाश, दिल्ली-हरियाणा में दी दबिश

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बारां एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत बारां जिले में परवन-अकावद बांध से पेयजल परियोजना निर्माणाधीन है. जिसके पैकेज-5 में जेडब्ल्यूआई इंफ्रा लिमिटेड कंपनी द्वारा पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है. इसी दौरान 18 मई की रात ग्राम खजूरना कलां एवं आंकड़ी क्षेत्र में बिछाने के लिए खजूरना कलां में रखे 300 पाइप अज्ञात बदमाश चुरा ले गए. इसके बाद 27 मई को आंकड़ी स्थित साइट से भी पाइप चोरी कर ट्रक में भरकर ले जाने की सूचना मिली.

सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी कर एक संदिग्ध ट्रक को रोकने का प्रयास किया. लेकिन ट्रक में सवार लोग ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए. ट्रक से पुलिस ने 157 पाइप जब्त किए. अंता थानाधिकारी भूपेश शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की. टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, हिसार तथा दिल्ली सहित कई स्थानों पर दबिश देकर फरीदाबाद निवासी उमेश कुमार एवं गुरुग्राम निवासी अंशुल को गिरफ्तार किया.

साइट से उड़ाए थे 34 लाख रुपये के 465 पाइप

गुरुग्राम से दिल्ली तक दी टीमों ने दबिश पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों वारदातों में 465 पाइप चोरी किए गए थे. जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 34.03 लाख रुपए है. अंता पुलिस को जांच के दौरान सूचना मिली कि गुरुग्राम के न्यू पालम विहार क्षेत्र में बड़ी संख्या में संदिग्ध पाइप रखे हुए हैं. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पाइपों की जांच की. जिसमें पाइपों पर परवन अकावद डब्ल्यूएसपी पीकेजी पीएचईडी बारां अंकित मिला. जिससे उनके बारां से चोरी होने की पुष्टि हो गई. इसके बाद पुलिस ने फरीदाबाद निवासी उमेश कुमार एवं गुरुग्राम निवासी अंशुल को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से चोरी के 130 पाइप बरामद किए. बरामद माल को अंता थाने लाया गया. इनको मिलाकर 287 पाइप बरामद किए जा चुके हैं.

अनुसंधान के दौरान घटना में प्रयुक्त अन्य वाहनों के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है. पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है. चोरी के शेष पाइपों की बरामदगी के प्रयास जारी हैं. गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. जिससे चोरी के पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है.