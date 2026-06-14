/Rajasthan News: 57 करोड़ का नागदा पेयजल प्लांट 3 दिन बाद शुरू, लेकिन नलों से फिर टपका मटमैला पानी, ग्रामीणों का फूटा आक्रोश

Nagda Water Plant Anta: बारां जिले के अंता कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी मानी जाने वाली 57 करोड़ रुपये की 'नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना' एक बार फिर विवादों और अव्यवस्थाओं के घेरे में है. कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पिछले तीन दिनों से पूरी तरह बंद पड़ा यह बड़ा प्लांट चौथे दिन जैसे-जैसे चालू तो हुआ, लेकिन नलों से साफ पानी की जगह भारी मटमैला और दूषित पानी सप्लाई होने लगा. लाखों लोगों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे इस सीधे खिलवाड़ से अब आमजन में शासन और प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश पनप रहा है.

एक साल से वेतन नहीं मिला; कर्मचारियों ने ठप्प किया था प्लांट

इस पूरी अव्यवस्था की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली वजह प्लांट के संविदाकर्मियों का आर्थिक शोषण है. नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले एक वर्ष (12 महीने) से वेतन नहीं मिला है. घर चलाने के संकट से जूझ रहे इन कर्मचारियों ने थक-हारकर पिछले दिनों काम बंद कर दिया था, जिसके चलते लगातार तीन दिनों तक अंता सहित पूरे इलाके में पानी की एक-एक बूंद के लिए त्राहि-त्राहि मच गई. चौथे दिन अधिकारियों की समझाइश और दबाव के बाद किसी तरह काम तो शुरू हुआ, लेकिन फिल्टरेशन प्रक्रिया सही न होने से मटमैला पानी भेज दिया गया.

हर दिन 70 लाख लीटर सप्लाई, पर जनता पी रही जहर

नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना के तहत पानी की आपूर्ति का ढांचा बेहद बड़ा है, लेकिन रख-रखाव के नाम पर यह पूरी तरह फेल साबित हो रहा है. साल 2017 में शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना से अंता कस्बे सहित इलाके के 42 गांवों में प्रतिदिन 70 लाख लीटर पानी की जलापूर्ति की जाती है. इस 70 लाख लीटर में से अकेले अंता कस्बे को रोजाना 29 लाख लीटर पानी की सप्लाई होती है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह प्लांट अब सुचारू व्यवस्था देने के बजाय आए दिन हिचकोले खा रहा है. कभी हफ़्तों तक नलों में पानी नहीं आता, और जब आता है तो वह पीने लायक नहीं होता.

प्रशासन मौन, जनता के स्वास्थ्य पर बड़ा प्रश्नचिह्न

गर्मी और उमस के इस मौसम में दूषित पानी की सप्लाई से इलाके में उल्टी-दस्त और जलजनित बीमारियों के फैलने का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है. विडंबना यह है कि 57 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी न तो जलदाय विभाग (PHED) के उच्च अधिकारी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और न ही ठेकेदार कंपनी पर कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है.

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जनता का तीखा सवाल

कस्बे के प्रबुद्ध नागरिकों और ग्रामीणों का कहना है कि आखिर लाखों लोगों के जीवन के साथ यह खिलवाड़ कब तक चलेगा? एक तरफ सरकार शुद्ध पेयजल के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं धरातल पर कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहा और जनता को मटमैला पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है. यदि जल्द ही वेतन समस्या का स्थाई समाधान कर साफ पानी की आपूर्ति नहीं की गई, तो बड़ा जन-आंदोलन खड़ा किया जाएगा.