Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /baran
  • /Rajasthan News: 57 करोड़ का नागदा पेयजल प्लांट 3 दिन बाद शुरू, लेकिन नलों से फिर टपका मटमैला पानी, ग्रामीणों का फूटा आक्रोश

Rajasthan News: 57 करोड़ का नागदा पेयजल प्लांट 3 दिन बाद शुरू, लेकिन नलों से फिर टपका मटमैला पानी, ग्रामीणों का फूटा आक्रोश

Rajasthan News: बारां के अंता में वेतन न मिलने से कर्मचारियों द्वारा ठप्प किया गया 47 करोड़ का नागदा पेयजल प्लांट चौथे दिन शुरू तो हुआ, लेकिन 42 गांवों में मटमैला पानी सप्लाई होने लगा. एक साल से बकाया वेतन और दूषित पानी से जनता में भारी आक्रोश है.

Edited byArti PatelReported byRam Mehta
Published: Jun 14, 2026, 03:17 PM|Updated: Jun 14, 2026, 03:18 PM
Rajasthan News: 57 करोड़ का नागदा पेयजल प्लांट 3 दिन बाद शुरू, लेकिन नलों से फिर टपका मटमैला पानी, ग्रामीणों का फूटा आक्रोश
Image Credit: AI Photo

Nagda Water Plant Anta: बारां जिले के अंता कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी मानी जाने वाली 57 करोड़ रुपये की 'नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना' एक बार फिर विवादों और अव्यवस्थाओं के घेरे में है. कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पिछले तीन दिनों से पूरी तरह बंद पड़ा यह बड़ा प्लांट चौथे दिन जैसे-जैसे चालू तो हुआ, लेकिन नलों से साफ पानी की जगह भारी मटमैला और दूषित पानी सप्लाई होने लगा. लाखों लोगों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे इस सीधे खिलवाड़ से अब आमजन में शासन और प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश पनप रहा है.

एक साल से वेतन नहीं मिला; कर्मचारियों ने ठप्प किया था प्लांट
इस पूरी अव्यवस्था की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली वजह प्लांट के संविदाकर्मियों का आर्थिक शोषण है. नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले एक वर्ष (12 महीने) से वेतन नहीं मिला है. घर चलाने के संकट से जूझ रहे इन कर्मचारियों ने थक-हारकर पिछले दिनों काम बंद कर दिया था, जिसके चलते लगातार तीन दिनों तक अंता सहित पूरे इलाके में पानी की एक-एक बूंद के लिए त्राहि-त्राहि मच गई. चौथे दिन अधिकारियों की समझाइश और दबाव के बाद किसी तरह काम तो शुरू हुआ, लेकिन फिल्टरेशन प्रक्रिया सही न होने से मटमैला पानी भेज दिया गया.

हर दिन 70 लाख लीटर सप्लाई, पर जनता पी रही जहर
नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना के तहत पानी की आपूर्ति का ढांचा बेहद बड़ा है, लेकिन रख-रखाव के नाम पर यह पूरी तरह फेल साबित हो रहा है. साल 2017 में शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना से अंता कस्बे सहित इलाके के 42 गांवों में प्रतिदिन 70 लाख लीटर पानी की जलापूर्ति की जाती है. इस 70 लाख लीटर में से अकेले अंता कस्बे को रोजाना 29 लाख लीटर पानी की सप्लाई होती है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह प्लांट अब सुचारू व्यवस्था देने के बजाय आए दिन हिचकोले खा रहा है. कभी हफ़्तों तक नलों में पानी नहीं आता, और जब आता है तो वह पीने लायक नहीं होता.

प्रशासन मौन, जनता के स्वास्थ्य पर बड़ा प्रश्नचिह्न
गर्मी और उमस के इस मौसम में दूषित पानी की सप्लाई से इलाके में उल्टी-दस्त और जलजनित बीमारियों के फैलने का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है. विडंबना यह है कि 57 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी न तो जलदाय विभाग (PHED) के उच्च अधिकारी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और न ही ठेकेदार कंपनी पर कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

जनता का तीखा सवाल
कस्बे के प्रबुद्ध नागरिकों और ग्रामीणों का कहना है कि आखिर लाखों लोगों के जीवन के साथ यह खिलवाड़ कब तक चलेगा? एक तरफ सरकार शुद्ध पेयजल के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं धरातल पर कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहा और जनता को मटमैला पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है. यदि जल्द ही वेतन समस्या का स्थाई समाधान कर साफ पानी की आपूर्ति नहीं की गई, तो बड़ा जन-आंदोलन खड़ा किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Baran News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: झुंझुनूं में DST का बड़ा एक्शन, 24 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

ट्रेंडिंग न्यूज़

Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न! जयपुर से जोधपुर तक बारिश-आंधी का अलर्ट

Rajasthan News: सूरजगढ़ में घर लौट रहे ड्राइवर पर पीछे से पत्थर से जानलेवा हमला, सिर फटा

राजस्थान के 6 जिलों में तेज आंधी-बारिश को लेकर चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

Jhunjhunu: कड़े पहरे के बीच PTET परीक्षा, 9 केंद्रों पर 4337 अभ्यर्थी हुए शामिल, इस बार 90% को कॉलेज मिलना तय!

70 KM की रफ्तार से तूफानी हवाएं, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट!

Rajasthan News: आमेर महल में सुरक्षाकर्मी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, महिला पर्यटक को सुरक्षित लौटाया नकदी और दस्तावेजों से भरा पर्स

सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

दौसा में दो मौतों से मचा हड़कंप! जूनियर अकाउंटेंट की मौत के 24 घंटे बाद उप कोषाधिकारी ने क्यों दी जान?

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

इन जिलों में शाम तक बिगड़ेगा मौसम! आंधी-वज्रपात की भी चेतावनी

Jhunjhunu: जमीन का सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम के सामने 2 घंटे तक हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, महिला बेहोश

कोटा के संत हत्याकांड में नया मोड़, मठ की 700 बीघा जमीन और करोड़ों की रकम पर थी नजर!

World Blood Donor Day: 35 बार रक्तदान कर चुके जयपुर के पंकज दायमा, बेटी की शादी को बनाया मानव सेवा का अभियान

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 23 जिले, भयंकर आंधी तूफान के साथ तबियत से बरसेंगे काले बादल

चिलचिलाती धूप और गर्मी से चाहिए तुरंत राहत? तो घर पर बनाएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

पहले बेटे के हत्यारों को अरेस्ट करो, तभी डेड बॉडी लेंगे... जानें क्यों कर दी गई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

राजस्थान में इन 9 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो महल जिसकी 4 मंजिल हैं पानी के नीचे?

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

Rajasthan News: जोधपुर में साइकिल पर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, शादी के 5 महीने बाद नकदी-जेवर लेकर रफूचक्कर

कोटा में चाकू और तलवार से वार कर काट डाला 'चेहरा और पीठ' नाजुक कंडीशन में जिंदगी से युवक लड़ रहा जंग

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

राजस्थान में चांदी के भाव में आई आंधी, सोने के दाम भी बढ़े, जानें अपने शहर के रेट

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...

जयपुर में बड़ा फूड स्कैम बेनकाब! 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज, 450 किलो एक्सपायरी माल मौके पर नष्ट

मानसून में बरसेंगे बादल या रह जाएगी धरती प्यासी? अल नीनो के साथ ये 2 फैक्टर देंगे जवाब

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

कौन है EO अनीता कुशवाह, जिन्हें विधायक ऋतु बनावत से बहस के बाद कर दिया गया सस्पेंड

राजस्थान में आज गदर काटेगा मौसम! इन 13 शहरों में आंधी-बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी

गैंगस्टरों की पोस्ट लाइक-शेयर करने वालों पर एक्शन, लॉरेंस बिश्नोई के फॉलोअर्स पर पुलिस का शिकंजा

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

India vs Pakistan: क्रिकेट के मैदान में फिर होगा भारत-पाकिस्तान संग्राम, जीत के लिए तैयार भारतीय टीम

TAGS:
Baran News
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में बड़ा खुलासा, रिश्वत लेते पकड़ी गई कर्नाटक पुलिस की महिला SI समेत 3 पुलिसकर्मी
Rajasthan crime
2
Baran News
3
Jhunjhunu News
4
Alwar News
5
Jhunjhunu News