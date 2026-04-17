/Rajasthan News: अंता में नेशनल हाईवे-27 पर लगा जाम, काली सिंध पुलिया पर घंटों फंस रहे वाहन, बढ़ी मुश्किलें

Rajasthan News: बारां के अंता में काली सिंध पुलिया पर मरम्मत कार्य और ओवरलोड वाहनों के कारण नेशनल हाईवे-27 पर भीषण जाम लग रहा है. वन-वे ट्रैफिक और प्रशासनिक ढिलाई से वाहन चालक घंटों फंसे रहने को मजबूर हैं, जिससे इस मुख्य मार्ग पर आवागमन ठप पड़ा है.
Baran NH 27 Highway Traffic Jam: बारां जिले के अंता से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-27 पर सफर करना इन दिनों वाहन चालकों के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है. पलायथा स्थित काली सिंध नदी की पुलिया पर आए दिन लग रहे भीषण जाम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. अधिकारियों की अनदेखी और निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार का खामियाजा हजारों मुसाफिरों को घंटों फंसकर भुगतना पड़ रहा है.
ओवरलोड वाहन और वन-वे बना मुसीबत
जाम का सबसे बड़ा कारण पुलिया की मरम्मत और नियमों की धज्जियां उड़ाते वाहन हैं. बता दें कि काली सिंध नदी पर बनी डबल पुलिया में से एक के क्षतिग्रस्त होने के कारण पिछले कई दिनों से मरम्मत का कार्य चल रहा है. इस वजह से यातायात को दूसरी पुलिया पर 'वन-वे' कर दिया गया है. इस मार्ग से गुजरने वाले भूसे से लदे ओवरलोड वाहन अक्सर वन-वे में फंस जाते हैं, जिससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं. जाम के कारण एम्बुलेंस से लेकर निजी वाहनों तक, सभी दो से तीन घंटे तक फंसे रहने को मजबूर हैं.
कछुआ चाल से मरम्मत, सुरक्षा के इंतजाम शून्य
राजस्थान की सबसे बड़ी पुलियाओं में शुमार इस ब्रिज पर व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त नजर आ रही हैं. बता दें कि पुलिया के मरम्मत का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिससे समस्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है. हाईवे अथॉरिटी द्वारा मौके पर यातायात प्रबंधन या सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं. वन-वे पॉइंट पर किसी गार्ड या पुलिसकर्मी की तैनाती न होने से वाहन चालक आपस में उलझते रहते हैं, जो जाम को और गंभीर बना देता है.
अधिकारियों की बेरुखी पर फूटा गुस्सा
रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही वाले इस मुख्य मार्ग पर प्रशासनिक उदासीनता को लेकर जनता में भारी रोष है. वाहन चालकों का कहना है कि गंभीर समस्या होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं. भीषण गर्मी के बीच हाईवे पर घंटों फंसने से यात्रियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है.
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