/Rajasthan news: खनन विभाग ने जब्त की 120 टन अवैध बजरी, पक्षपात के आरोपों से घिरे अधिकारी

Rajasthan News: अटरू में खनन विभाग ने 120 टन अवैध बजरी जब्त की है, लेकिन ग्रामीणों ने अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाया है. लोगों का कहना है कि फोटो-वीडियो दिखाने के बावजूद रेलवे फाटक के पास मौजूद बड़े माफियाओं के स्टॉक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.
Ataru Illegal Mining: बारां जिले के अटरू कस्बे में अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. विभाग की टीम ने छापेमारी कर लगभग 120 टन अवैध बजरी जब्त की है. हालांकि, इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
जेल के पीछे हनुमान तलाई परिसर में हुई कार्रवाई
खनन विभाग के अधिकारी अंशुमान मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई. बता दें कि विभाग को सेंट्रल जेल के पीछे स्थित सागवान हनुमान तलाई परिसर में बजरी के अवैध स्टॉक की जानकारी मिली थी.टीम ने मौके से बिट्टू शर्मा और आसपास के अन्य क्षेत्रों में जमा करीब 120 टन बजरी को मशीन की मदद से डंपरों में भरकर थाने पहुँचाया.विभाग अब इस स्टॉक के मालिकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.
“सिर्फ छोटे स्टॉक पर कार्रवाई”-अधिकारियों पर लगे मनमानी के आरोप
एक ओर विभाग इसे बड़ी कामयाबी बता रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं.बड़े माफियाओं को संरक्षण? ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों ने कार्रवाई में मनमानी की है. बड़े बजरी माफियाओं के विशाल भंडारों को छोड़ दिया गया है. बता दें कि लोगों का दावा है कि अटरू-55 नंबर रेलवे फाटक के पास स्थित बड़े स्टॉक के फोटो और वीडियो दिखाने के बावजूद अधिकारियों ने उसे जब्त नहीं किया.स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुलिस और खनन विभाग को कई बार सूचना दी गई, लेकिन वे कस्बे के बड़े माफिया के ट्रैक्टर और उसके बड़े स्टॉक पर हाथ डालने से बचते हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Baran News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!