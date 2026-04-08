Rajasthan News: अंता में 15 दिन से खुले में भीग रहा अनाज, तुलाई ठप्प होने पर किसानों का फूटा गुस्सा

Anta Mandi Anaj: हाड़ौती के किसानों के लिए इस बार सरकारी खरीद केंद्र राहत के बजाय आफत बन गया है. बारां जिले के अंता में सरकारी तौल केंद्र पर पिछले 15 दिनों से किसानों का माल खुले आसमान के नीचे पड़ा है. बीती रात हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की रही-सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया, जिससे बड़ी मात्रा में अनाज भीग गया है.

क्यों थमी है तुलाई? सिस्टम की बड़ी लापरवाही

किसानों का आरोप है कि सरकारी खरीद केंद्र पर कुप्रबंधन का बोलबाला है. तुलाई रुकने के पीछे दो मुख्य कारण सामने आए हैं. बता दें कि शुरुआत में 12 दिनों तक बारदाना (बोरियां) नहीं होने के कारण तौल बंद रहा. और जब बारदाना आया, तो पुराने टोकन की वजह से बिलिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया. अब तकनीकी खराबी के चलते तुलाई पूरी तरह ठप्प है.

किसानों का आक्रोश, मंडी गेट पर जड़ा ताला

लगातार उपेक्षा से परेशान होकर आक्रोशित किसानों ने कल कृषि उपज मंडी के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. किसानों का कहना है कि वे 15 दिनों से अपने माल की रखवाली के लिए रात-दिन खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं. बाद में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने के बाद ही मंडी का ताला खोला गया.

बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, प्रशासन बेखबर

बिगड़ते मौसम ने किसानों की सांसें अटका दी हैं. पिछले दो-तीन दिनों में हुई बारिश से खुले में पड़ा अनाज भीग चुका है, जिससे उसकी गुणवत्ता खराब होने का डर है. किसानों का कहना है कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद शासन-प्रशासन द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है.

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